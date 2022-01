Benedict Cumberbatch travaillera sur le nouveau film de Wes Anderson pour Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Wes Anderson prépare son prochain film avec Benedict Cumberbatch qui sera produit par Netflix.

Selon le magazine Variety, après que Wes Anderson a sorti « The French Dispatch » l’année dernière, le réalisateur prépare déjà son prochain film.

Ce sera l’adaptation de ‘The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More’, du livre du célèbre écrivain britannique Roald Dahl.

Cela après que Netflix a acquis Roald Dahl Story Company l’année dernière et a repris les droits sur les œuvres de l’auteur.

Où, le cinéaste Wes Anderson revient pour adapter une histoire de Roald Dahl, après avoir sorti le film en stop-motion ‘Fantastic Mr. Fox’ en 2009.

Alors qu’apparemment Wes Anderson nous surprendra aussi avec un casting de premier ordre, comme il est d’usage dans chacun de ses films.

Ainsi, outre Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ralph Fiennes et Ben Kingsley figurent également dans le nouveau film de Wes Anderson.

Aussi, on sait que l’acteur britannique Benedict Cumberbatch, jouera le rôle principal où ce sera Henry Sugar.

En plus du rôle de Benedict Cumberbatch, il fonctionnera comme un fil conducteur à travers les autres histoires en jouant plusieurs rôles.

Source : SDP