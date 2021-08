Benedikt Höwedes nommé directeur de l’équipe DFB

Benedikt Höwedes revient dans l’équipe nationale allemande, mais pas en tant que joueur. Le défenseur vainqueur de la Coupe du monde 2014 a été nommé manager de l’équipe de la DFB, avec effet immédiat selon Sport Bild, capturé par le Waltroper Zeitung. Sa principale responsabilité est d’être le lien entre l’équipe et la direction. Höwedes sera dans ce rôle au moins jusqu’à la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar. Cependant, sa nomination laisse place à des spéculations selon lesquelles il pourrait être l’héritier présomptif pour remplacer le directeur technique, Oliver Bierhoff, dont le contrat doit expirer en 2024.

En plus de ce nouveau poste au sein de la DFB, Höwedes termine également un séminaire de gestion de l’UEFA de deux ans et sera l’un des analystes de la couverture par Amazon de la Ligue des champions. Interrogé sur ces trois tâches, Höwedes a déclaré: «Pour moi, trois tâches folles et passionnantes commencent, toutes les trois pour lesquelles je suis tout aussi excité. Je regarde le football avec une perspective très différente et je le garderai pratique et académique. Les trois tâches contribueront à un développement professionnel complexe et de haute intensité.

Höwedes est passé par l’académie de Schalke et a joué la majeure partie de sa carrière en club à Gelsenkirchen. Il a eu un bref passage en prêt à la Juventus en 2017/2018, puis a été transféré au Lokamotiv Moscou, où il a joué jusqu’à sa retraite en 2020. Il a représenté l’Allemagne à plusieurs niveaux de jeunes avant de devenir un pilier de l’équipe senior, remportant 44 sélections de 2011 à 2017. Après avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur, Höwedes sera désormais chargé d’aider Hansi Flick Die Mannschaft à en remporter une autre.