Benee partage la couverture Lo-Fi de “Quelqu’un que j’avais l’habitude de connaître” de Gotye

chanteuse indie pop néo-zélandaise BENEE a livré une couverture de de Gotye succès mondial “Somebody that I used to know,” avec Kimbra. Enregistrée pour Amazon Music, la reprise intime voit le chanteur ralentir le morceau, posant des voix douces sur des synthés texturés. La version de BENEE se présente sous le nom de “Quelqu’un que j’avais l’habitude de connaître”, a célébré son dixième anniversaire plus tôt ce mois-ci.

La pochette fait suite au premier album très attendu de l’auteur-compositeur-interprète néo-zélandais Hey u, sorti via Republic Records l’année dernière.

« J’écris de la musique pour un humain qui écoute la musique. Je veux qu’ils se sentent aussi connectés que possible à mon esprit », a déclaré BENEE à propos de l’album. “Je l’ai appelé” Hey u x “comme un message que vous envoyez à un ami.”

Produit par Josh Fountain, Hey u présente des collaborations avec Grimes, Lily Allen, Flo Milli, Mallrat, Kenny Beats, Bakar, Muroki et Gus Dapperton sur le single « Supalonely ». Depuis que le morceau est devenu viral sur TikTok, “Supalonely” a amassé plus de 458 millions de flux Spotify.

Parallèlement à l’album, BENEE a sorti un clip officiel pour son single “Kool”. En collaboration avec le jeu vidéo Electronic Arts Les Sims 4, le visuel a révélé que la chanteuse se contrôlait dans le jeu. Son auto sim subit un certain nombre de changements de tenue et reste bloquée alors que son joueur s’éloigne de l’ordinateur.

“J’ai écrit [the song] à propos de certaines personnes que je connais qui semblent être cool sans effort », a-t-elle déclaré à propos de la piste. “Ils semblent toujours dire la bonne chose.”

Comme Hey u, le visuel ludique correspond à l’énergie créée par la musique de BENEE, un type de mélange et de rupture de genre classique de la génération Z.

« Le natif d’Auckland n’est pas une merveille ; il s’agit d’un exploit ambitieux et aventureux qui montre le panache pop-hook de Benee et sa gamme de genres », a écrit NME à propos des débuts du chanteur de 20 ans.

Achetez ou diffusez la version de BENEE de « Quelqu’un que j’avais l’habitude de connaître ».