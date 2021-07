Bénéfice après impôts de Cholamandalam en baisse de 24% au premier trimestre

in

De nombreux emprunteurs et le personnel de Chola ont été touchés par la deuxième vague, au cours de laquelle la priorité est passée des affaires à la protection du bien-être des personnes touchées.

Cholamandalam Investment and Finance Company (Chola), la branche des services financiers du groupe Murugappa, a signalé vendredi une baisse de 24% de son bénéfice après impôts (PAT) à Rs 327 crore pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 431 crore en le trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison de l’impact des blocages induits par la deuxième vague de Covid.

Le revenu total de la société, cependant, a augmenté de 17% à Rs 2 467 crore contre Rs 2 114 crore, selon un communiqué de Chola.

Les décaissements ont augmenté de 1% pour atteindre 3 635 crores de Rs, contre 3 589 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 21, car l’achat de véhicules a été principalement différé. Les recouvrements ont également souffert, entraînant une augmentation des actifs de l’étape 3 de 3,96 % à 6,79 %. L’option de restructuration avec avantage de classification des actifs étendue par RBI dans le cadre de la restructuration 2.0 a été utilisée à hauteur de 3,86 % du livre en juin 2021. La restructuration totale (y compris la restructuration effectuée dans le cadre de la restructuration 1.0) s’élevait à 5,44% du livre, a-t-il déclaré. .

Chola détenait des dispositions de superposition de gestion de Rs 750 crore en décembre 2020 et a créé des dispositions de superposition supplémentaires en mars 2021 à hauteur de Rs 350 crore pour prendre en charge les incertitudes possibles découlant de la deuxième vague, portant la superposition de gestion totale à Rs 1 100 crore. De cela, la superposition de gestion de Rs 400 crore a été inversée au cours du premier trimestre.

Chola a assisté à une reprise des décaissements et des recouvrements vers la fin du mois de juin après l’assouplissement des blocages de l’État. “Nous nous attendons à une reprise progressive au cours des trimestres suivants de l’exercice 22 avec une normalisation et des annulations de comptes qui sont passés à des compartiments plus élevés”, a déclaré la société.

