Bénéfice d’avertissement chez In The Style malgré une forte croissance des ventes

Le détaillant a vu ses ventes en gros grimper de 200 % après le lancement de son partenariat avec Asda. // In The Style voit ses ventes augmenter de 45% d’une année sur l’autre d’avril à août // Le détaillant s’attend à ce que les coûts de transport élevés et les perturbations des expéditions se poursuivent “au moins” jusqu’à fin mars

Le détaillant de mode In The Style a averti que sa rentabilité serait affectée par les coûts d’expédition élevés et l’augmentation des retours des clients, dans un contexte de perturbations des chaînes d’approvisionnement britanniques.

Les actions de la société ont chuté de plus de 10% après l’avertissement sur les bénéfices, malgré le fait qu’In The Style ait révélé une récente augmentation des ventes.

In The Style, la marque de mode féminine en ligne, a vu ses ventes grimper de 45% en glissement annuel d’avril à août.

En outre, la valeur brute de ses commandes de commerce électronique a augmenté de près de 50 %.

L’entreprise s’attend à ce que les coûts de transport élevés et les perturbations des expéditions se poursuivent «au moins» jusqu’à la fin du mois de mars, date de la clôture de son exercice.

Les clients ont également renvoyé un nombre croissant de produits, a indiqué la société.

“L’augmentation des coûts de fret et la perturbation du calendrier des expéditions devraient persister au moins pendant le reste de l’exercice en cours”, a-t-il déclaré aux actionnaires.

Dans une mise à jour commerciale avant son AGA, la société a déclaré que la performance était due à une notoriété accrue de la marque, à davantage de clients achetant des vêtements pour les événements sociaux d’été et à l’expansion continue de son modèle de collaboration avec les influenceurs.

Le directeur général et fondateur d’In The Style, Adam Frisby, a déclaré : « Nous sommes ravis de la forte dynamique des ventes réalisée au cours de l’exercice à ce jour. Cet élan a été soutenu par une sensibilisation accrue des consommateurs à In The Style et par notre mission de marque claire pour permettre aux clients d’être courageux, d’avoir confiance en leur corps et, surtout, de s’aimer pour qui ils sont.

« Notre modèle de collaboration avec des influenceurs différenciés est au cœur de notre croissance, qui crée de solides relations avec les clients, favorise une acquisition efficace de clients et nous donne une exposition à un large éventail de clients. Au cours de la période, nous avons continué à ajouter de nouveaux partenariats d’influence passionnants ainsi qu’à lancer un certain nombre de collections à succès. »

In The Style a également déclaré que son application propriétaire continuait d’offrir des niveaux élevés d’engagement des consommateurs, les ventes d’applications atteignant 62% du total des ventes en ligne, contre 53% au cours de la même période l’année dernière.

Les nouveaux partenariats de vente en gros de la société, y compris un lancement dans 100 magasins Asda en mai, ont entraîné une augmentation des ventes en gros de plus de 200 % d’une année sur l’autre.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette