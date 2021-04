Bénéfice de Tesla Q1 2021: la société affiche un bénéfice net de 438 millions de dollars, un chiffre d’affaires en hausse de 74%

Sur un horizon pluriannuel, ils prévoient une croissance annuelle moyenne de 50% des livraisons de véhicules.

Tesla Inc. a publié ses résultats pour le premier trimestre 2021 en faisant état d’une croissance totale de ses revenus de 74% en glissement annuel au premier trimestre. Selon le communiqué de presse de la société, cet objectif a été principalement atteint grâce à une croissance substantielle des livraisons de véhicules, ainsi qu’à une croissance dans d’autres secteurs de l’entreprise. Le bénéfice net GAAP de Tesla a atteint 438 millions de dollars, et le bénéfice net non-GAAP a dépassé 1 milliard de dollars pour la première fois dans l’histoire de la société. Au cours du premier trimestre 2021, Tesla a enregistré un bénéfice net de 438 millions de dollars ainsi qu’un bénéfice de 93 cents par action sur un chiffre d’affaires de 10,39 milliards de dollars.

Le cours de l’action Tesla (TSLA) était d’environ 720 $ en baisse d’environ 2,5%, mais le cours de l’action de Tesla a augmenté de près de 300% au cours des 12 derniers mois.

L’investissement total dans Bitcoin par Tesla est proche de 1,2 milliard de dollars. Selon la société, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de fin de trimestre ont diminué à 17,1 G $ au T1, principalement en raison d’une sortie de trésorerie nette de 1,2 G $ d’achats de crypto-monnaie (Bitcoin), de la dette nette et des remboursements de location-financement de 1,2 G $, partiellement compensés par des flux de trésorerie de 293 M $.

En ce qui concerne les projets futurs, la société déclare qu’elle prévoit d’augmenter sa capacité de production le plus rapidement possible. Sur un horizon pluriannuel, ils prévoient une croissance annuelle moyenne de 50% des livraisons de véhicules. «Dans certaines années, nous pourrons croître plus rapidement, ce que nous prévoyons être le cas en 2021. Le taux de croissance dépendra de la capacité de nos équipements, de l’efficacité opérationnelle et de la capacité et de la stabilité de la chaîne d’approvisionnement», indique la mise à jour Q1 de Tesla.

La société s’attend à ce que la marge opérationnelle continue de croître au fil du temps, en continuant d’atteindre des niveaux de pointe avec des plans d’expansion de la capacité et de localisation en cours. Selon la mise à jour, «Nous développons actuellement la capacité du modèle Y à Gigafactory Berlin et Gigafactory Texas et restons sur la bonne voie pour démarrer la production et les livraisons à partir de chaque site en 2021. Gigafactory Shanghai continuera à se développer au fil du temps. Les livraisons de Tesla Semi commenceront également en 2021. »

