Bénéfice d’exploitation net de Brookfield Real Estate Trust plat à Rs 655 cr

La valeur liquidative à 317 Rs par part était de 2% supérieure à 311 Rs par part, au 30 septembre 2020. Le FPI estime de distribuer un total de 12,75 Rs par part au cours des deux prochaines distributions trimestrielles.

Le bénéfice d’exploitation net de Brookfield India Real Estate Trust, ajusté du revenu des actifs identifiés, est resté constant à Rs 650 crore pour l’exercice clos le 31 mars 2021 par rapport à l’année dernière.

Le revenu des locations de location simple a augmenté à Rs 610 crore, une augmentation de 2,5% d’une année sur l’autre, tirée par les augmentations contractuelles.

Alok Aggarwal, président-directeur général de Brookprop Management Services, a déclaré: «Alors que les défis se sont accrus au cours des deux derniers mois, nous avons assuré la continuité des activités de nos occupants. Les occupants existants continuent de voir de la valeur dans les propriétés gérées par des institutions comme la nôtre, comme en témoigne la rétention des locataires de 78% au cours de l’exercice 2021. De plus, avec plus de 99% de collections, 91% d’occupation du même magasin en fin d’année et près de 7 lakh de location et de renouvellements, nous avons eu une année résiliente ».

Ankur Gupta, associé directeur et responsable de l’immobilier-Inde, Brookfield Asset Management, a déclaré: «Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19, l’Inde continue de renforcer sa position de leader en abritant des sociétés mondiales de services et de technologies. À mesure que les vaccinations se dérouleront, nous nous attendons à ce que les occupants retournent au bureau comme ils l’ont fait dans d’autres parties du monde ».

Le FPI a enregistré une valeur d’actif brute de 11 500 crores de roupies, dont 93% dans des propriétés d’exploitation. Il a collecté plus de 99% des locations contractuelles, tout en réalisant une augmentation moyenne de 9% sur 3,7 millions de pieds carrés de superficie louée. Le taux d’occupation engagé des magasins comparables en fin d’année était de 91% et le taux d’occupation global engagé de 87%. La société a loué et renouvelé 6,73 lakh sqft au cours de l’exercice 2021, réalisant des spreads de relocation de 17%.

