Bénéfice d’exploitation Tata Power Q4FY21 en baisse de 19% à Rs 1,445 cr

Le bénéfice après impôts pour le trimestre a été légèrement plus élevé de 1,34% à Rs 181 crore sur les économies de coûts financiers, compensé par des gains exceptionnels l’année précédente. Le coût du financement pour Q4FY21 est tombé à Rs 890 crore contre Rs 1 090 crore il y a un an.

Le conseil d’administration de Tata Power a approuvé la levée jusqu’à Rs 5 500 crore via un placement privé de débentures garanties non convertibles (NCD) auprès d’entreprises, de banques ou d’institutions financières.

Les fonds, qui seront levés en une ou plusieurs tranches, seront utilisés pour refinancer les prêts existants, a déclaré la société après la réunion de son conseil d’administration pour les résultats du trimestre janvier-mars 2021.

Des pertes plus élevées en raison de l’augmentation des prix du charbon à Coastal Gujarat Power, le projet ultra-méga-énergie déficitaire, a entraîné une baisse de 19% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) du bénéfice d’exploitation de Tata Power au cours du trimestre de janvier à mars de 2021. Le bénéfice d’exploitation ou Ebitda est tombé à Rs 1 445 crore de Rs 1 779 crore au même trimestre l’année dernière.

Les marges d’exploitation ont reculé de 1 261 points de base sur un an pour s’établir à 14,27% au cours du trimestre. Cependant, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’exercice21 a augmenté de 53% en raison de la hausse des revenus provenant de l’acquisition d’Odisha Discom et de la hausse de l’exécution des projets solaires.

Le coût du carburant est tombé à Rs 2,312 crore contre Rs 2,426 crore il y a un an. Le coût de l’énergie achetée, cependant, est passé à Rs 2 773,44 crore contre Rs 1 288,70 crore il y a un an.

Praveer Sinha, PDG et directeur général de Tata Power, a déclaré que la société prévoyait une croissance significative dans le secteur solaire sous Atmanirbhar Bharat et qu’elle avait planifié diverses initiatives de développement pour développer son activité solaire. «… Nous visons également à servir nos consommateurs B2B avec des services améliorés de gestion de l’énergie à valeur ajoutée. La société a commencé à investir dans des start-ups pour accélérer son pipeline d’innovation afin d’aider à développer des offres de gestion intelligente de l’énergie », a-t-il déclaré.

«Nous continuerons de nous concentrer sur nos principaux domaines de croissance – les énergies renouvelables, les activités de distribution et les nouvelles activités de panneaux solaires sur les toits, de pompes solaires et de recharge de véhicules électriques et pousserons la barre de la performance dans toute notre gamme d’activités de production, de transport et de distribution», Sinha ajoutée.

