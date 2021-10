Bénéfice net de Bajaj Finance en hausse de 53% à Rs 1,481 crore

L’entreprise met à niveau son application grand public. L’application actuelle compte 12,9 millions de clients.

Bajaj Finance a annoncé mardi une augmentation de 53% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 1 481 crore pour le trimestre clos le 30 septembre. Les actifs sous gestion (AUM) pour le trimestre de septembre ont augmenté de 22% en glissement annuel à Rs 1 66 937 crore. par rapport à Rs 1,37,090 crore au 30 septembre 2020.

« Le revenu net d’intérêts pour le T2FY22 a augmenté de 28% pour atteindre 5 335 crores de Rs contre 4 162 crores de Rs au T2FY21. L’inversion des revenus d’intérêts pour le trimestre était de Rs 322 crore par rapport à Rs 216 crore au deuxième trimestre de l’exercice 21 », a déclaré la société. « En l’absence d’une troisième vague, la société s’attend à ce que les renversements d’intérêts trimestriels se normalisent à Rs 180-200 crore d’ici le troisième trimestre de l’exercice 22 », a déclaré Rajeev Jain, directeur général de Bajaj Finance.

« Au cours du trimestre, la société a accéléré les radiations de Rs 355 crore de principal impayé en raison du stress lié à Covid-19 et de l’avancement de la politique de radiation », a déclaré la société. Pour se protéger d’une troisième vague potentielle, la société a déclaré avoir augmenté la provision pour la superposition de gestion au cours du deuxième trimestre à Rs 832 crore au 30 septembre 2021 contre Rs 483 crore au 30 juin 2021.

Les pertes sur prêts et les provisions pour le trimestre se sont élevées à Rs 1 300 crore, contre Rs 1 700 crore au trimestre de septembre de l’exercice 21. Les provisions totales au cours de la première moitié de l’exercice 22 s’élevaient à 3 051 crores de roupies.

Les actifs non productifs bruts étaient de 2,45 % et les NPA nets de 1,10 % au 30 septembre, contre 2,96 % de NPA brut et 1,46 % de NPA net au T2FY20. Les actifs bruts non performants au 30 septembre 2021 ont diminué à 4 103 crores de Rs contre 4 737 crores de Rs le 30 juin 2021, tandis que le NPA net est tombé à 1 826 crores de Rs contre 2 307 crores de Rs au 30 juin 2021.

Jain a déclaré qu’en l’absence d’une troisième vague, la société s’attend à ce que le taux de croissance trimestriel des actifs sous gestion pour le reste de l’année soit fort. Les nouveaux prêts enregistrés au cours du trimestre de septembre se sont élevés à 6,33 millions, contre 3,62 millions au 2FY21. La franchise client a augmenté de 20 % pour atteindre 52,80 millions au 30 septembre 2021, contre 44,11 millions au cours de la période correspondante de l’année dernière. La franchise client a augmenté de 2,35 millions au cours du trimestre de septembre, contre 1,16 million en 2FY21.

Au cours du trimestre, la société a étendu sa présence dans 216 nouveaux emplacements. L’empreinte géographique totale s’élevait à 3 329 emplacements et 1 19 900 points de distribution. L’entreprise a également augmenté son effectif de 2 000 employés pour soutenir sa croissance.

L’entreprise met à niveau son application grand public. L’application actuelle compte 12,9 millions de clients. Cela fait partie de la stratégie omnicanale de l’entreprise pour permettre aux clients de passer de manière transparente d’en ligne à hors ligne et vice versa sans aucune friction, a déclaré Jain.

