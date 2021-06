Bénéfice net de DLF Q4 à Rs 481 crore alors que les ventes de logements reprennent

Des structures de coûts optimisées et une gestion efficace du fonds de roulement, associées à une accélération constante des recouvrements, ont généré des flux de trésorerie positifs à tous les trimestres. Par conséquent, la dette nette de DLF a diminué de Rs 382 crore à Rs 4 885 crore à la fin de mars 2021.

DLF a annoncé vendredi un bénéfice net consolidé de Rs 481 crore au cours du trimestre janvier-mars contre une perte nette de Rs 1 865 crore au cours de la période de l’année dernière alors que les ventes de logements ont rebondi. Le revenu total au cours de la période a légèrement augmenté à Rs 1 907 crore.

Concernant la performance, DLF a déclaré : « La demande dans le secteur résidentiel a affiché un fort retour au cours de l’exercice. Les nouvelles réservations de ventes pour l’exercice se sont élevées à 3 084 crores de roupies, reflétant une croissance annuelle de 24 %. Nos lancements de nouveaux produits de sols indépendants à DLF City et à New Gurgaon ont été témoins d’une absorption saine, justifiant la demande de produits de qualité dans des emplacements établis. Nous avons enregistré des ventes de nouveaux produits de Rs 908 crore au cours de la seconde moitié de l’exercice ».

DLF a déclaré que les locations de bureaux avaient augmenté de 10 % au cours de l’exercice, tandis que le commerce de détail affichait une reprise régulière au cours de la seconde moitié de l’exercice.

Sa branche de location, DLF Cyber ​​City Developers (DCCDL) a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de Rs 4 385 crore au T4FY21 contre Rs 5 085 crore l’année dernière. La performance a été mitigée en raison de l’impact sur le commerce de détail. L’Ebitda s’élevait à Rs 3 417 crore contre Rs 3 722 crore l’année dernière. Le bénéfice net était inférieur à Rs 913 crore contre Rs 1 317 crore il y a un an, principalement en raison de la baisse des revenus de détail et de la baisse des intérêts créditeurs.

« Les progrès concernant la préparation de DCCDL REIT restent sur la bonne voie. L’activité de location connaît un certain impact à court terme, les nouvelles activités de location restant timides en raison de la résurgence de la pandémie. Nous pensons cependant qu’il s’agit d’un accrochage temporaire et que l’attractivité sous-jacente du marché indien devrait rester en place », a déclaré DLF.

Le secteur des TI, y compris les captives, a continué d’afficher une croissance et l’activité d’embauche devrait augmenter. Par conséquent, la société continue de maintenir une perspective positive pour l’activité de location, a-t-il ajouté.

Le promoteur immobilier a annoncé la nouvelle désignation d’Ashok Tyagi et de Devinder Singh en tant que directeurs et PDG à temps plein de la société. Le changement de direction a eu lieu après que le PDG Rajeev Talwar a pris sa retraite le 31 mars 2021.

DLF a également intronisé les filles du président de DLF Rajiv Singh, Savitri Singh et Anushka Singh en tant qu’administrateurs non exécutifs et non indépendants au conseil d’administration de la société.

