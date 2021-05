Bénéfice net de Ramco Cements en hausse de 47% à Rs 214 crore au quatrième trimestre

Ebidta pour le trimestre s’élevait à Rs 458,89 crore contre Rs 290,59 crore au cours de la période correspondante de l’année précédente, soit une augmentation de 58%, en raison de l’amélioration des marges, selon un communiqué de la société.

Ramco Cements a signalé un bond de 47% de son bénéfice net à Rs 214,36 crore au quatrième trimestre de FY21 par rapport à Rs 146,17 crore au trimestre correspondant du dernier exercice.

Le chiffre d’affaires net de la société basée à Chennai pour le trimestre a augmenté de 17% à Rs 1 640,45 crore contre Rs 1 401,27 crore au cours de la période correspondante de l’année dernière, en raison d’une augmentation de 10% des volumes de ventes en raison de conditions de marché favorables.

Ebidta pour le trimestre s’élevait à Rs 458,89 crore contre Rs 290,59 crore au cours de la période correspondante de l’année précédente, soit une augmentation de 58%, en raison de l’amélioration des marges, selon un communiqué de la société.

Les ventes de ciment ont atteint 3,21 millions de tonnes contre 2,93 millions de tonnes l’année précédente, soit une augmentation de 10%. Cependant, pour l’ensemble de l’exercice 21, les ventes se sont établies à 9,98 millions de tonnes, soit 11% de moins que les 11,20 millions de tonnes enregistrées l’année précédente.

Le revenu net pour FY21 était de Rs 5 303,08 crore contre Rs 5 405,64 crore l’année précédente. Si la décroissance des volumes pour l’année a été de 11%, la baisse du chiffre d’affaires net n’a été que de 2% en raison des conditions de marché favorables et de l’amélioration des ventes de produits premium. Ebidta pour FY21 était à Rs 1 582,60 crore contre Rs 1 173,82 crore l’année précédente, soit une augmentation de 35% en raison de l’amélioration des marges.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.