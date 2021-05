Bénéfice net ESAF SFB FY21 plonge 45%

Les dépôts ont augmenté de 28,04%, passant de Rs 7028 crore au 31 mars 2020 à Rs 8999 crore pour l’exercice fiscal terminé en mars 2021. Le total CASA s’est amélioré à Rs 1748 crore contre Rs 960 crore, marquant une croissance de 81,99% sur la même période.

L’ESAF Small Finance Bank (SFB) a annoncé mercredi une baisse de 44,64% d’une année sur l’autre de son bénéfice net de l’exercice 21 à 105,40 crore Rs, principalement en raison de provisions plus élevées. Le prêteur basé à Thrissur avait enregistré un bénéfice net de Rs 190,39 crore au cours de l’exercice 20.

La banque a déclaré un ratio NPA brut de 6,70% et un NPA net de 3,88% pour l’exercice 2020-2021.

Le MD et PDG, K Paul Thomas, a déclaré qu’en raison d’une grave crise au niveau local en raison de la pandémie, l’efficacité de la collecte avait été affectée négativement. La banque, par mesure de prudence, détient une provision supérieure à l’exigence de RBI dans la catégorie standard dans la mesure de Rs 91 crore au 31 mars 2021, a-t-il ajouté. Le ratio de couverture des provisions est de 52,77%.

La banque a été lancée en mars 2017 et est devenue une banque programmée en décembre 2018.

Le bénéfice d’exploitation est passé de Rs 324,70 crore en FY20 à Rs 415,84 crore en FY21.Total business a enregistré une croissance de 25,85%, passant de Rs 13846 crore pour l’année terminée le 31 mars 2020 à Rs 17425 crore pour l’année terminée le 31 mars 2021.

«La banque a amélioré son bénéfice d’exploitation et l’ensemble de ses activités malgré les défis posés par la pandémie. Avec le soutien de nos clients et leur confiance inébranlable en nous, nous pourrions également renforcer notre présence à travers le pays. La réduction du PAT était principalement due à l’augmentation des provisions au cours de l’exercice », a ajouté Thomas.

Au cours de l’année, la banque a levé des capitaux de catégorie I d’un montant de 162,59 crore de Rs par le biais d’un placement privé. Cela, combiné au bénéfice de l’année en cours, a amélioré le CRAR de 20 points de base, passant de 24,03% au 31 mars 2020 à 24,23% au 31 mars 2021, malgré l’augmentation de l’activité, selon des sources bancaires.

