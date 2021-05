Bénéfice T4: L&T net augmente de 3% à Rs 3 293 crore; les commandes fraîches restent sous pression

Alors que L&T s’est abstenu de donner une orientation ferme, R Shankar Raman, directeur financier, a déclaré que la société estimait qu’elle pourrait clôturer l’exercice 22 avec une croissance qui pourrait aller de bas à la mi-adolescence en termes d’entrées de commandes et de revenus.

Le major de l’ingénierie et des infrastructures, Larsen et Toubro (L&T) a battu vendredi les estimations des analystes pour signaler une augmentation annuelle de 3% du bénéfice net à Rs 3293 crore au cours du trimestre de janvier à mars, alors même que les nouvelles commandes restaient sous pression . Les estimations de consensus de Bloomberg étaient à près de Rs 3 043 crore.

Le chiffre d’affaires consolidé de la société a augmenté de 9% en glissement annuel à Rs 48 088 crore, en ligne avec les estimations, tandis que l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a bondi d’un bon 25% en glissement annuel à Rs 6 390 crore, bien en avance sur les attentes des analystes. de Rs 5,516 crore. En conséquence, les marges opérationnelles sont en hausse de 170 points de base en glissement annuel à 13,3%.

L’afflux de commandes à Rs 50 651 crore était inférieur de 12% en glissement annuel en raison du report des récompenses. Des commandes importantes au cours du trimestre ont été reçues dans divers segments tels que les usines, l’hydel et le tunnel, les métros, les ponts spéciaux, l’énergie nucléaire, l’eau rurale, les énergies renouvelables, les hydrocarbures offshore, les minéraux et les métaux.

Les commandes internationales de Rs 18 439 crore représentaient 36% de l’afflux total de commandes, avec la réception de la plus grande commande de centrales solaires photovoltaïques et de lignes de transmission. Le carnet de commandes consolidé du groupe s’établit à Rs 3,27 crore lakh au 31 mars 2021, enregistrant une forte croissance de 8% au 31 mars 2020. Les commandes internationales représentent 21% du carnet de commandes total.

S’exprimant sur la performance, SN Subrahmanyan, PDG et directeur général de L&T, a déclaré: «L’année dernière a été l’une des plus difficiles de l’histoire de notre entreprise. Nous sommes enthousiasmés par l’avenir du fait que nous avons des emplois extraordinaires et technologiquement exigeants dans notre carnet de commandes. Cependant, l’année à venir comporte de nombreuses inconnues. Le taux d’infection Covid, la chaîne d’approvisionnement compte, les prix des produits de base, etc. La société continuera à construire et à exécuter ses engagements, mais nous devons bien sûr calibrer notre croissance à l’avenir en fonction de l’environnement et des conditions d’exploitation.

Alors que L&T s’est abstenu de donner une orientation ferme, R Shankar Raman, directeur financier, a déclaré que la société estimait qu’elle pourrait clôturer l’exercice 22 avec une croissance qui pourrait aller de bas à la mi-adolescence en termes d’entrées de commandes et de revenus. La société s’attend à ce que les marges restent stables avec FY21. Cependant, la société a ajouté que si les conditions changent sensiblement pour le positif ou le négatif, elle informera le marché. L&T n’a pas donné de directives l’année dernière indiquant que la situation à la suite de Covid-19 était nouvelle et que la société ne savait pas ce qu’elle regardait.

«Nous ne durcissons pas les directives. Cependant, nous espérons que la deuxième vague passera sans autre dommage dans un mois ou deux. En supposant que nous revenions à de meilleures conditions à partir du deuxième trimestre, nous anticipons les opportunités pour le reste de l’année avec un optimisme prudent. Nous pensons également que les défis à l’exécution de notre grand carnet de commandes de Rs 3,27 lakh crore, resteront dans le territoire modeste gérable », a-t-il dit.

Raman a également déclaré que la société espérait que le gouvernement persisterait dans ses plans de relance de la croissance économique grâce à des programmes d’investissement robustes et à des politiques accommodantes, qu’il a poursuivies tout au long de l’année dernière avec des commandes d’eau, de métros, de transport d’électricité, entre autres.

En ce qui concerne les nouvelles commandes provenant des États, étant donné qu’un certain nombre d’entre eux ont imposé des verrouillages, Subrahmanyan a déclaré que même s’il pourrait y avoir des reports et des retards, les projets continueront à arriver et les commandes continueront à mesure que la situation se normalisera. Subrahmanyan a également déclaré que l’entreprise comptait 2,45 lakh d’ouvriers sur rouleaux en mars, cependant, le nombre est tombé à 1,75 lakh maintenant que certains sont revenus à nouveau.

