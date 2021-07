Bénéfices AAPL Q3 2021 demain ; les analystes s’attendent à de grandes choses

Avant le rapport sur les résultats AAPL Q3 2021 de demain, les analystes s’attendent à de bonnes nouvelles. Le consensus de Wall Street est que la société de Cupertino publiera un chiffre d’affaires de 72,93 milliards de dollars au troisième trimestre de l’exercice, contre 59,69 milliards au même trimestre de l’année dernière.

Ils s’attendent à ce que le bénéfice par action reflète à la fois cette croissance spectaculaire des revenus et la poursuite des rachats d’actions qui augmentent effectivement la valeur de chaque action restante…

Le Yahoo! Le bilan financier de 25 analystes montre que même les plus pessimistes d’entre eux s’attendent à une croissance substantielle des revenus. L’estimation basse est de 65,68 milliards de dollars, tandis que l’estimation haute est de 77,15 milliards de dollars.

Sur les 28 analystes qui ont fourni une prévision de bénéfice par action, le chiffre consensuel est de 1 $, soit près de 50 % de plus que l’an dernier.

L’optimisme continue en ce qui concerne le cours de l’action AAPL. La rafle PED30 a l’objectif de consensus à 161 $, par rapport à la clôture d’hier de 148,56 $. Le haut de gamme est représenté par Wedbush et Raymond James, à 185 $, tandis que New Street a en quelque sorte atteint le plus bas de 90 $.

Le site note que cinq analystes sont « sous-marins » – prédisant un prix cible inférieur à la clôture d’hier. Cela inclut la banque partenaire de la carte Apple Goldman Sachs, à 130 $.

Lors de l’appel aux résultats du trimestre précédent, Apple a averti que les ventes de Mac et d’iPad seraient affectées par les contraintes d’approvisionnement causées par la pénurie mondiale de puces. Cependant, les analystes ne semblent pas s’attendre à ce que le succès soit trop important dans ce qui est traditionnellement le trimestre le plus lent d’Apple pour les ventes d’iPhone avant le lancement des nouveaux modèles au troisième trimestre de l’année.

CNET rapporte que certains sonnent une note de prudence sur le front de la pandémie

Mardi, cela pourrait prendre une autre étape plus publique lorsque le PDG Tim Cook se verra inévitablement poser des questions sur la pandémie par les analystes de Wall Street après la publication des résultats du troisième trimestre fiscal de l’entreprise. Et plus d’yeux que d’habitude peuvent être sur Cook pendant qu’il parle […] Des questions plus importantes subsistent sur le coronavirus et les perturbations potentielles qu’il pourrait provoquer.

Cela reflète un nombre substantiel d’anti-vaccins aux États-Unis. Un sondage réalisé vendredi a révélé que la plupart des personnes non encore vaccinées ne prévoyaient pas de se faire vacciner.

Parmi ceux qui ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu de vaccin COVID-19, 81% ont déclaré qu’ils ne se feraient pas vacciner. Cela comprend 45 % qui ont déclaré qu’ils ne seraient « certainement » pas vaccinés et 35 % qui ont déclaré qu’ils « probablement » ne le feraient pas. […] La semaine dernière, la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, a décrit l’augmentation des nouvelles infections comme «une pandémie de non vaccinés». Les États avec les pires épidémies ont des taux de vaccination plus faibles.

Cependant, Apple s’en est bien sorti pendant la pandémie, avec des perturbations de l’approvisionnement plus que compensées par une demande accrue de produits technologiques en raison du travail et des études à domicile, un plus grand besoin de divertissement à domicile et un revenu disponible plus important grâce à moins de choses sur lesquelles dépenser de l’argent à l’extérieur de la maison.

Les résultats de l’AAPL Q3 2021 seront annoncés demain, et nous vous proposerons bien sûr une couverture en direct.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :