Bénéfices de Tesla au deuxième trimestre : la société EV d’Elon Musk enregistre 23 millions de dollars de dépréciation de Bitcoin ; détient BTC d’une valeur de 1,3 milliard de dollars

Elon Musk avait déclaré en mai de cette année que la société cesserait d’accepter Bitcoin de ses clients pour ses voitures électriques en raison des inquiétudes concernant l’impact environnemental de la monnaie virtuelle.

Tesla d’Elon Musk a signalé une dépréciation de 23 millions de dollars liée à Bitcoin dans son résultat d’exploitation du deuxième trimestre suite à la baisse du prix de la monnaie numérique à 30 000 $ en juin. Selon le formulaire 10-K de la société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et consulté par Financial Express Online, les actifs numériques comme Bitcoin sont considérés comme des « actifs incorporels à durée de vie indéfinie » selon les règles comptables des États-Unis. Cela signifiait que toute diminution de leurs justes valeurs en dessous des valeurs des actifs de Tesla pour les monnaies numériques à tout moment obligerait Tesla à enregistrer une dépréciation. Cela signifiait également que même pendant la hausse des prix de Bitcoin, Tesla ne procéderait à aucune révision à la hausse de ses avoirs à moins que la société ne vende ses Bitcoins, “ce qui peut affecter négativement nos résultats d’exploitation dans toute période au cours de laquelle une telle dépréciation se produit”, a noté Tesla dans son 10 -Forme K.

Cependant, la perte de 23 millions de dollars pourrait ne pas nuire à Tesla compte tenu de son investissement de plus d’un milliard de dollars dans Bitcoin. Le bénéfice d’exploitation de la société a bondi de 301% à 1,3 milliard de dollars, contre 327 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, a montré sa présentation des résultats trimestriels. Il est important de noter que la société n’a pas non plus effectué de vente ou d’achat de Bitcoins au cours du trimestre après son achat de 1,5 milliard de dollars de Bitcoins au premier trimestre, dont 272 millions de dollars de Bitcoins ont été vendus au premier trimestre lui-même. La valeur actuelle des Bitcoins détenus par la société s’élevait à 1 311 millions de dollars ou 1,3 milliard de dollars.

Cependant, s'exprimant mercredi lors de la conférence B Word axée sur Bitcoin, Musk a déclaré qu'il confirmerait avec un peu plus de diligence raisonnable la part de l'utilisation des énergies renouvelables impliquée dans l'extraction de Bitcoins. "Je voulais un peu plus de diligence raisonnable pour confirmer que le pourcentage d'utilisation d'énergie renouvelable est très probablement égal ou supérieur à 50%, et qu'il y a une tendance à l'augmentation de ce nombre, et si c'est le cas, Tesla recommencerait à accepter le bitcoin", a rapporté . citant Musc. Musk a ajouté: "La réponse est très probablement que Tesla recommencerait à accepter le bitcoin." En mars, Musk avait annoncé qu'il acceptait les Bitcoins pour vendre ses voitures électriques.

