Bénéfices des métaux de la batterie – Pt 2

Un atout qui peut aider à jouer la défense contre l’inflation… ça peut aussi être un jeu offensif, surfer sur la révolution électrique… comment la jouer

Nous commençons aujourd’hui par un rapide « merci » à tous ceux qui ont rejoint Luke Lango pour son Sommet des anomalies 10X hier.

Cela s’est transformé en un événement énorme, avec des milliers d’investisseurs apprenant pourquoi Luke pense que nous sommes à l’aube d’un marché haussier technologique pluriannuel qui fera augmenter de 10 fois les actions technologiques de pointe sélectionnées.

Les percées technologiques que Luke voit venir sont incroyablement excitantes… et pourraient complètement transformer votre portefeuille et votre vie financière. Si vous avez manqué l’événement, pas de problème – cliquez simplement ici pour regarder une rediffusion gratuite.

Passons au Digest d’aujourd’hui…

*** Les investisseurs plus âgés peuvent reconnaître « faire confiance mais vérifier » comme l’expression que le président Reagan a utilisée dans les années 80

C’était son slogan lié à la possibilité que les Soviétiques ne se conforment pas aux mesures de réduction des armements décrites dans le traité INF.

Fondamentalement, le plan de Regan était de « faire confiance » à ce que les Soviétiques suivaient, mais de le « vérifier » avec de vastes efforts d’enquête et de confirmation.

Aujourd’hui, les investisseurs sont confrontés à un climat économique dans lequel « faire confiance mais vérifier » serait une approche judicieuse.

Je parle de l’inflation.

La nouvelle de ce matin est que les prix à la consommation ont bondi de 5% en mai, dépassant les prévisions attendues de 4,7%. Ce chiffre de 5 % est le taux d’inflation le plus rapide depuis l’été 2008… juste avant la crise financière.

Ces derniers mois, les responsables de la Fed ont fait de leur mieux pour délivrer un message unifié sur l’inflation – cela va être temporaire, il n’y a rien à craindre ici.

Mais comme tout macroéconomiste vous le dira, lorsqu’un volume de devises considérablement accru inonde soudainement un marché et court après la même quantité de biens et de services, l’inflation est un pari raisonnable.

Compte tenu de cela, aujourd’hui, faisons « confiance mais vérifions » la Fed.

En d’autres termes, prenons-les au mot, confiants que l’inflation sera maîtrisée. Mais jusqu’à ce que le temps ait vérifié que c’est le résultat réel, mettons de l’argent dans un actif qui devrait très bien nous traiter, que l’avenir soit une inflation modérée ou robuste.

Nous obtenons ce résultat « le meilleur des deux mondes » parce que l’actif d’aujourd’hui bénéficie de deux vents favorables : l’un, la demande massive de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie en général ; et deuxièmement, un monde inondé de devises récemment imprimées, qui sont à l’origine de nos craintes inflationnistes.

En bout de ligne, il s’agit d’une configuration d’investissement « faces nous gagnons, face nous gagnons ».

Allons-y.

***Grands retours des métaux de batterie – Partie II

L’actif que nous étudions aujourd’hui est une gracieuseté de l’expert en macro-investissement d’InvestorPlace, Eric Fry.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Eric est l’analyste derrière Investment Report, et probablement l’investisseur le plus prospère dont vous n’avez jamais entendu parler.

En 2016, certains des meilleurs gestionnaires de fonds et sélectionneurs d’actions au monde, dont Eric, ont participé à un concours d’investissement annuel. Léon Cooperman, David Einhorn, Bill Ackman…

Eric les a tous battus. Il a affiché un gain sur un an de 150%.

Au-delà de cela, au cours de sa carrière, Eric a déniché 40 investissements différents à plus de 1000%. La plupart des investisseurs n’en obtiennent jamais.

Pour en revenir à l’actif d’aujourd’hui, vous pouvez le considérer comme le suivi d’un investissement recommandé par Eric il y a environ un an et demi.

Voici Eric avec plus :

En janvier 2020, j’ai fait des prédictions « folles » sur le marché du cuivre. En fin de compte, cependant, ces prédictions n’étaient pas assez folles. J’ai dit aux lecteurs de mon Rapport d’investissement de Fry lettre que je croyais que le cuivre était sur le point de connaître un mouvement haussier majeur pour trois raisons majeures… L’offre de cuivre est en deçà de la demande, et ce déficit de l’offre est susceptible de s’accroître beaucoup plus au cours de la prochaine décennie. L’amélioration des relations commerciales internationales, notamment entre les États-Unis et la Chine, stimulera la demande de cuivre. Le boom mondial des véhicules électriques et du stockage d’énergie pourrait provoquer une forte augmentation de la demande de cuivre…

L’appel d’Eric était parfait.

Du bas de 2020 à son récent sommet, le cuivre a augmenté de plus de 135 %. Au cours du seul premier semestre 2021, les prix du cuivre ont augmenté de 40 %.

Pour en profiter, en janvier 2020, Eric a mis ses abonnés dans le géant minier du cuivre, Freeport-McMoRan (FCX). Lorsqu’Eric a analysé et recommandé la société, il a émis l’hypothèse que FCX pourrait rapporter aux investisseurs 100 % de leur argent alors que le cuivre augmentait.

Il s’est trompé…

FCX a grimpé de 200%+, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

L’actif « faire confiance mais vérifier » d’aujourd’hui est lié au cuivre, un peu comme la « partie 2 » de la montée subite du métal de la batterie.

Voici Eric pour planter le décor :

Alors que les prix du cuivre semblent s’être refroidis pendant un certain temps en raison de l’affaiblissement de la demande en Chine et d’autres facteurs, je pense que nous sommes encore aux premiers stades d’un « supercycle » de plusieurs années pour de nombreuses matières premières. Mais à ce stade, le mot est tombé sur le cuivre et Freeport. Par conséquent, je souhaite maintenant attirer votre attention sur ma dernière recommandation de métal de batterie sous le radar aujourd’hui…

***La prochaine grosse batterie métal pour la révolution électrique

Comme nous l’avons détaillé à plusieurs reprises ici dans le Digest, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie sont l’avenir.

Les données du Pew Research Center révèlent que bien que seulement 7 % des adultes américains possèdent un véhicule électrique ou hybride, 39 % – près des deux cinquièmes – disent qu’ils sont « très » ou « plutôt susceptibles » d’envisager sérieusement d’acheter un véhicule électrique dans leur prochain achat.

Mais les véhicules électriques ne sont qu’une partie de la révolution électrique. Des systèmes de stockage d’énergie efficaces sont un élément essentiel de la construction d’un avenir énergétique propre. C’est pourquoi la croissance de ces systèmes explose.

L’année dernière, un record d’environ 1,2 gigawatt de stockage a été installé, selon Wood MacKenzie, une société de recherche et de conseil en ressources naturelles. Ce nombre devrait monter en flèche au cours des cinq prochaines années, atteignant près de 7,5 gigawatts en 2025.

Comme le cuivre, l’actif d’aujourd’hui surfe sur cette vague d’adoption.

Alors c’est quoi?

Retour à Éric :

Alors que le cuivre joue un rôle énorme dans la prolifération des véhicules électriques, il existe un autre élément clé qui doit être extrait du sol pour la révolution des véhicules électriques. Cet élément est le vanadium, qui est la clé d’une technologie innovante appelée batterie à flux redox vanadium (VRFB). Pour les applications de stockage d’énergie, elles offrent une alternative convaincante aux batteries lithium-ion… surtout si l’on considère leur supériorité environnementale… Bien que les VRFB restent relativement méconnus, ils attirent une demande mondiale croissante.

Et pour une bonne raison. Ils offrent de nombreux avantages…

Elles durent environ trois fois plus longtemps que les batteries lithium-ion… elles peuvent fonctionner pendant plus de 20 ans avec une dégradation proche de zéro, tandis que les batteries lithium-ion se déchargent au bout de cinq à sept ans… elles peuvent être chargées et déchargées à plusieurs reprises sans aucune baisse importante des performances (contrairement aux batteries lithium-ion)… et, en fin de vie, elles sont relativement faciles à recycler, alors que les batteries lithium-ion ne le sont pas.

***Et qu’en est-il de l’aspect inflationniste d’un investissement dans le vanadium ?

C’est la partie la plus facile – avec le vanadium, vous obtenez votre argent de la dépréciation du dollar, et en un actif durable qui peut conserver sa valeur.

Vous voulez voir à quoi ressemble cette préservation de la richesse ?

Vous trouverez ci-dessous l’indice CRB. Il suit un panier de matières premières, dont environ 13% sont alloués aux métaux de base/industriels.

Regardez la montée presque verticale de l’indice depuis mars de l’année dernière (encerclée).

L’indice a augmenté d’environ 80% depuis ce creux de mars. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique, si nous suivons les supercycles passés, il y a encore d’énormes gains à venir.

De plus, n’oubliez pas que ce rendement de l’indice CRB représente un panier diversifié de matières premières, pas seulement des métaux de batterie. Comme indiqué précédemment, le cuivre a grimpé jusqu’à 135 %. Le vanadium lui-même est en hausse de 57% au cours des 12 derniers mois.

Pendant ce temps, qu’en est-il de l’indice du dollar américain, qui suit la force du dollar par rapport à un panier des principales devises mondiales ?

C’est en baisse de 6,5%.

En fin de compte, avec le vanadium, vous bénéficiez d’une exposition à la révolution électrique – un jeu offensif pour votre portefeuille… et vous bénéficiez également d’une protection de votre patrimoine contre l’inflation en déplaçant votre argent en dehors du dollar – un mouvement défensif.

Faites confiance mais vérifiez.

***Comment pourriez-vous y jouer ?

Il existe une poignée de mineurs de vanadium que vous pourriez envisager. Il y a Bushveld Minerals Limited. Elle possède un portefeuille d’actifs de vanadium, d’étain et de charbon en Afrique australe et à Madagascar.

Il y a TNG, une société australienne qui travaille au développement de son projet Mount Peake Vanadium-Titanium-Fer.

Il y a aussi le choix d’Eric. Malheureusement, je ne peux pas le révéler par respect pour ses abonnés. Mais il est en hausse de 36% sur l’année, triplant presque le rendement du S&P.

Voici Éric :

Si le vanadium commence à augmenter par rapport à ses niveaux actuellement déprimés, je m’attends à ce que ce mineur soit notre prochain gagnant à plus de 100 % dans l’espace des batteries métalliques.

En conclusion, si l’histoire d’Eric avec le cuivre est un précédent, alors nous devrions rechercher de gros gains provenant du vanadium. Mieux encore, le jeu offre une solide défense contre l’inflation – si elle devient incontrôlable. Et si ce n’est pas le cas, alors nous avons toujours le vent arrière de la révolution électrique massive. Il y a beaucoup à aimer ici.

Pour obtenir plus de détails sur la révolution électrique, ainsi que sur le jeu de vanadium spécifique d’Eric en tant que l’un de ses abonnés au rapport d’investissement, cliquez ici. Dans tous les cas, jetez un œil au vanadium dès aujourd’hui.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg