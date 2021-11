Bénéfices d’India Inc : les mises à niveau sont nombreuses, mais les marges sont préoccupantes

Cependant, la hausse des coûts des matières premières a causé quelques dégâts, en hausse de 430 points de base en glissement annuel ; les marges opérationnelles de l’échantillon se sont contractées de 57 points de base.

La saison des bénéfices a été splendide avec des surprises plus nombreuses que des déceptions et incitant les analystes à revoir à la hausse les estimations de bénéfices pour un bon nombre d’entreprises. En gros, les maisons de courtage ont augmenté les estimations de bénéfices pour l’exercice 22 pour au moins 50 % des sociétés qu’elles suivent. Ce n’est pas surprenant car les commentaires de la direction sur la demande ont été raisonnablement optimistes ; les carnets de commandes se remplissent, les hôtels et les centres commerciaux sont ouverts et les voyages ont repris. Dans tout cela, l’inflation reste une grande préoccupation.

Les tendances qui rassurent les analystes incluent les grands projets d’embauche des entreprises informatiques, les fortes ventes immobilières, la reprise des volumes dans les entreprises de grande consommation et la forte augmentation des prêts immobiliers. En effet, le rebond de l’immobilier est une bonne nouvelle pour l’économie. Les préoccupations sont la pénurie de composants clés qui affligent le secteur automobile, la hausse du coût de l’énergie, l’inflation des intrants en général et la forte attrition des entreprises informatiques. Alors que la reprise de la demande des consommateurs a été assez forte, toutes les entreprises n’ont pas été en mesure de répercuter les coûts plus élevés ; qui a fait pression sur les marges.

Plusieurs entreprises ont évoqué la nécessité d’augmenter les prix pour pouvoir répercuter le coût plus élevé des intrants. La marge brute de Britannia a baissé de 500 points de base en glissement annuel, tombant à son plus bas niveau en huit ans, meurtri par la hausse des prix de l’huile de palme, des matériaux d’emballage et des carburants industriels. Le directeur général Varun Berry a déclaré qu’il n’y avait pas de substitut aux hausses de prix dans un tel environnement, ajoutant que celles-ci étaient mises en œuvre. Cependant, avec la saison des fêtes derrière nous, il peut être plus difficile de démontrer le pouvoir de fixation des prix et la demande diminue.

Les revenus du trimestre de septembre ont bien progressé, bien qu’avec l’aide d’une base faible ; pour un échantillon de 1853 entreprises (hors banques et financières), ils sont en hausse de 33 % en glissement annuel, en grande partie aidés par l’inflation des matières premières. Les revenus de SAIL ont bondi de 59 % en glissement annuel. Les revenus autonomes de Shoppers Stop ont plus que doublé en glissement annuel, au-dessus des estimations, aidés par la faible base du verrouillage de l’année dernière. Cela a aidé le détaillant à déclarer un Ebitda positif et à réduire la perte nette.

Dans le même temps, les réalisations se sont améliorées pour une gamme de produits. Les revenus nets autonomes de Mahindra & Mahindra ont augmenté de 15 % en glissement annuel grâce à un bon ASP (prix de vente moyen). Eicher Motors a également fait preuve d’un pouvoir de fixation des prix avec des ASP plus élevés grâce aux hausses de prix prises au cours de l’année et à un meilleur mix de produits ; cela a contribué à augmenter le chiffre d’affaires, même si les volumes étaient faibles. Les ventes de Sun Pharma ont augmenté d’un bon 12,5% en glissement annuel, les activités locales se portant bien. Godrej Properties a enregistré de fortes ventes, un bond de 141 % en glissement annuel grâce à de nouveaux projets. Le chiffre d’affaires de TVS Motor a augmenté de 22% en glissement annuel, grâce à une augmentation de 16% du prix de vente moyen. Les réalisations mixtes de Concor se sont améliorées de 10 % en glissement annuel, au-dessus des estimations. Chez ACC, les réalisations mixtes ont augmenté de 5 % en glissement annuel, la société ayant vendu plus de produits haut de gamme et bénéficié d’un meilleur mix régional.

Cependant, la hausse des coûts des matières premières a causé quelques dégâts, en hausse de 430 points de base en glissement annuel ; les marges opérationnelles de l’échantillon se sont contractées de 57 points de base. Les marges brutes consolidées de Dabur ont baissé de 200 points de base en glissement annuel, tandis que les marges d’Ebitda autonomes ont diminué de 80 points de base en glissement annuel. Les marges brutes consolidées d’Asian Paints se sont contractées en glissement annuel de 965 points de base, grâce à une forte augmentation du coût des matières premières. Les marges brutes de Nestlé ont baissé de 240 points de base en glissement annuel en raison des prix plus élevés des matières premières des huiles comestibles et des matériaux d’emballage. Les grands acteurs ont continué à prendre des parts de marché aux unités non organisées.

