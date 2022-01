Bénéfices du 3e trimestre de l’exercice 22 : résultats solides mais masquent de nombreuses poches de faiblesse

Un nombre assez important d’entreprises — 30 % — pourraient enregistrer une baisse de leurs bénéfices d’une année sur l’autre. Parallèlement, près de 40 % des entreprises afficheront probablement une croissance des bénéfices de plus de 15 %.

Alors que la normalité est revenue dans la plupart des régions du pays au cours du trimestre de décembre 2021, la reprise économique ne semble pas avoir pris le type d’élan que l’on aurait pu espérer. Malgré une période de festivités, la demande des consommateurs n’a pas été particulièrement forte, peut-être à cause de l’inflation des prix des produits et aussi parce que le secteur des services, qui emploie beaucoup, n’avait pas complètement récupéré.

En tant que tel, bien que les résultats agrégés d’India Inc pour le trimestre soient impressionnants, ils seraient principalement tirés par quatre ou cinq secteurs : informatique, métaux, BFSI et pétrole et gaz. Un nombre assez important d’entreprises — 30 % — pourraient enregistrer une baisse de leurs bénéfices d’une année sur l’autre. Parallèlement, près de 40 % des entreprises afficheront probablement une croissance des bénéfices de plus de 15 %.

La forte croissance globale des titres masquera les points faibles, notamment les automobiles, les biens de consommation durables et les matériaux de construction ; cela camouflera également la qualité des bénéfices des banques qui auront davantage tiré parti des provisions moins élevées pour pertes sur prêts plutôt que de leur cœur de métier. Cela dit, la qualité des bilans devrait s’améliorer pour la plupart des entreprises à mesure que le désendettement se poursuit et étant donné qu’India Inc a enregistré une forte reprise au cours de l’exercice 21, après le déclenchement de la pandémie de Covid-19 et s’est appuyée sur celle du premier semestre de l’exercice 22.

Les sociétés informatiques devraient générer des revenus solides de manière séquentielle, au cours d’un trimestre saisonnier faible, résultant d’un niveau élevé de migration vers le cloud et de dépenses de transformation. Alors que les acteurs en amont du secteur pétrolier et gazier auront bénéficié de meilleures réalisations, les marketeurs et les raffineurs bénéficieraient de meilleures marges.

Les banques enregistreront probablement une forte croissance de leur résultat net, même si les performances opérationnelles en termes de croissance du chiffre d’affaires et de bénéfices de pré-provisionnement pourraient être ordinaires. Les volumes déclarés par les constructeurs automobiles, principalement pour les deux-roues et les tracteurs, au cours du trimestre de décembre étaient modestes, suggérant une pression sur les chiffres d’affaires et les marges. La pénurie de puces a entraîné une perte de la demande pour les fabricants de véhicules de tourisme.

Avec la reprise économique, les fabricants de biens d’équipement et les acteurs de la construction devraient faire état d’une meilleure exécution et de carnets de commandes plus importants. Les marges pourraient être affectées par la hausse des prix des matières premières. La demande de matériaux comme le ciment était forte au début du trimestre alors que la saison des fêtes s’installait, mais s’est modérée par la suite en raison des pluies inhabituelles, de la disponibilité limitée de la main-d’œuvre et de certaines restrictions localisées sur les activités de construction. Kotak Institutional Equities (KIE) s’attend à ce que les bénéfices nets de l’indice BSE-30 augmentent de 19 % en glissement annuel et de 1 % en glissement trimestriel et pour l’indice Nifty-50 d’une augmentation de 20 % en glissement annuel et de 3 % en glissement trimestriel.

