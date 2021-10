Bénéfices du deuxième trimestre : augmentation des ventes, les coûts des intrants nuisent aux marges bénéficiaires d’India Inc

Le ratio matières premières/ventes a augmenté de 355 points de base au cours des trois mois se terminant en septembre.

Avec un retour de la demande sur les marchés, ruraux et urbains, le trimestre de septembre a vu les ventes des entreprises reprendre de l’élan. Les grands acteurs ont continué à prendre des parts de marché aux unités non organisées. Cependant, l’inflation des intrants a pesé sur les profits en contrôlant les marges ; certaines entreprises ont pris des hausses de prix et réduit les dépenses non essentielles pour protéger leurs marges. Les commentaires de la direction sont rassurants, la plupart s’attendant à ce que la demande augmente davantage dans les mois à venir. Chez UltraTech, par exemple, la direction est confiante dans une forte reprise de la demande d’environ 6 à 8 % en glissement annuel au S2FY22, après les moussons.

Le trimestre a reflété une reprise de la demande dans toutes les entreprises, bien que sur la base modérée du T2FY21. Les revenus de Jubilant Foodworks ont augmenté de 39 % en glissement annuel, tandis que chez TVS Motor, ils ont augmenté de 22 % en glissement annuel grâce à une augmentation de 16 % du prix de vente moyen. Asian Paints a enregistré une croissance des revenus autonomes dans les produits décoratifs de 36 % en glissement annuel, grâce à un bond de 34 % des volumes, tandis que JSW Steel a enregistré une augmentation de ses ventes consolidées de 71 % en glissement annuel, les prix de l’acier étant restés élevés. Chez Indian Hotels, l’activité domestique avait récupéré à 86% des revenus d’avant Covid tandis que le portefeuille international était à 62% des niveaux d’avant la pandémie. Le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 184% en glissement annuel. Chez le détaillant Avenue Supermarts, les revenus autonomes ont augmenté de près de 50 % en glissement annuel, grâce à une meilleure fréquentation après la deuxième vague. Les revenus autonomes de Shoppers Stop ont plus que doublé en glissement annuel, au-dessus des estimations, aidés par la faible base du verrouillage de l’année dernière. Cela a aidé le détaillant à déclarer un Ebitda positif et à réduire la perte nette.

Les ventes, en hausse de 35 % en glissement annuel, pour un échantillon de 202 sociétés (hors banques et financières), ont été portées par de bonnes réalisations et des hausses de prix. Il faut cependant mentionner que l’échantillon est faussé par Reliance Industries dont les ventes ont augmenté de 50 % en glissement annuel.

Gateway Distriparks, par exemple, a récemment pris une augmentation de Rs 1 000/FEU dans ses tarifs de transport pour répercuter les récentes augmentations de coûts ; la compagnie prévoit également de répercuter l’impact de la normalisation des tarifs de transport. Les réalisations mixtes de Concor se sont améliorées de 10 % en glissement annuel, au-dessus des estimations. Chez ACC, les réalisations mixtes ont augmenté de 5 % en glissement annuel, la société ayant vendu davantage de produits haut de gamme et bénéficié d’un meilleur mix régional.

Cependant, toutes les entreprises n’ont pas été en mesure de répercuter la hausse des coûts des intrants. Chez Havells, les hausses de prix n’ont pas été à la hauteur de la forte hausse des prix des matières premières entraînant une baisse des marges brutes. Cependant, la direction s’attend à ce que les marges retrouvent leurs niveaux d’avant Covid au cours des prochains trimestres. Chez Hindustan Unilever, les marges brutes se sont contractées de 140 points de base en glissement annuel tandis que les marges d’ebitda ont chuté de 45 points de base en glissement annuel.

Chez JSW Steel, des coûts plus élevés ont plus que compensé les meilleures réalisations et les analystes soulignent que les prix élevés du charbon pourraient maintenir les marges sous pression, à moins que ceux-ci ne soient répercutés. Les marges brutes consolidées d’Asian Paints ont fortement chuté de 965 points de base en glissement annuel, grâce à une forte augmentation du coût des matières premières. Les marges brutes de Nestlé ont baissé de 240 points de base en glissement annuel en raison des prix plus élevés des matières premières des huiles comestibles et des matériaux d’emballage.

En conséquence, la marge opérationnelle (opm) s’est contractée d’environ 45 points de base. Le secteur informatique a réalisé un très bon spectacle avec presque tous les acteurs dépassant les attentes. Infosys a affiché une excellente croissance globale avec des marges stables et une amélioration des indicateurs clients. Les marges de TCS étaient stables et les analystes estiment que la société est bien placée pour faire face à tout vent contraire. Reliance Industries a fait état d’un bon ensemble de chiffres, la plupart des segments affichant de bonnes performances.