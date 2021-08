Bénéfices du premier trimestre de l’exercice 22 : les coûts des intrants et les faibles ventes réduisent les bénéfices d’India Inc

in

Les ventes nettes ont chuté séquentiellement à la fois pour les entreprises de consommation et les entreprises industrielles, ce qui n’est pas surprenant compte tenu des blocages locaux à travers le pays au cours du trimestre.

Les analystes semblent avoir pris de l’avance sur la série de déceptions de la saison des bénéfices du trimestre de juin. De Biocon, Maruti Suzuki, Nestlé, Dr.Reddy’s Labs et TVS Motors à une multitude de petites entreprises comme Crompton Greaves et Rallis, les résultats du premier trimestre de l’exercice 22 ont à peine répondu aux attentes de la rue. Cependant, les producteurs de métaux comme JSW Steel ont vu leurs bénéfices grimper en flèche tandis que les acteurs informatiques se sont plutôt bien comportés. Larsen & Toubro a fait état d’un bon ensemble de chiffres, le géant de l’ingénierie voyant une légère augmentation des commandes potentielles. La société, selon les analystes, est bien placée pour rattraper un démarrage faible en tant que pipeline de prospects de commandes à la fin du mois de juin.

Chez TVS Motors, les revenus ont diminué de 26% en glissement trimestriel tandis que chez Crompton Greaves, ils ont baissé de 28% en glissement trimestriel, les blocages ayant eu un impact sur les revenus. Les volumes de Maruti Suzuki ont chuté de 28 % en glissement trimestriel. UltraTech a signalé une baisse de 23% des volumes en glissement trimestriel tandis que chez JSW Steel, ils étaient en baisse de 11% en glissement trimestriel. Certaines entreprises ont été en mesure de compenser les volumes plus faibles en augmentant les prix, mais pour la plupart, les revenus ont également chuté. Les commerces de détail ont également été touchés ; chez Avenue Supermarts, les revenus ont baissé de 31 % en glissement trimestriel et la croissance des volumes chez Hindustan Unilever n’a pas été à la hauteur des attentes. Chez Tata Motors, les volumes de véhicules de tourisme ont diminué de 23 % en glissement trimestriel, tandis que les volumes de véhicules commerciaux ont chuté de 53 % en glissement trimestriel.

Les marges brutes d’un grand nombre d’entreprises ont été sous pression car les coûts des matières premières sont restés élevés. Chez HUL, par exemple, les marges brutes ont chuté de 140 points de base en glissement annuel à 50,4 %, entraînant une baisse des marges d’ebitda de 115 points de base en glissement annuel. Chez Asian Paints, l’inflation en glissement annuel du panier de matières premières a entraîné une forte baisse de la marge brute consolidée de 630 points de base en glissement annuel et de 475 points de base en glissement trimestriel. Cela a fait chuter la marge d’ebitda à 16,4% bien en deçà des estimations. Chez CEAT, l’ebitda consolidé en hausse de 63% en glissement annuel a fortement baissé de 36% en séquentiel en raison de marges brutes inférieures aux attentes. Chez Bajaj Auto, les coûts des matières premières ont augmenté de 370 points de base d’un trimestre à l’autre, ce qui a permis à la société de compenser 170 points de base par des hausses de prix et 100 points de base grâce aux avantages de dépréciation de la roupie.

Ce qui ressort, c’est que même après la réduction considérable des coûts au cours de l’exercice 21, les entreprises continuent de réaliser des économies en réduisant les dépenses. Chez Vedanta, par exemple, les coûts ont été réduits dans toutes les divisions. Une étude portant sur un échantillon de 490 entreprises (hors banques et services financiers) a montré que les marges bénéficiaires d’exploitation ont augmenté de 144 points de base en glissement trimestriel, car les dépenses ont diminué d’environ 12% alors que les revenus ont diminué de 10% en moins.

Les résultats agrégés ont été stimulés par les bons chiffres des producteurs de métaux. L’ebitda consolidé de Vedanta a augmenté de 9 % en glissement trimestriel, porté par une forte croissance séquentielle des volumes et une reprise des prix.

La préoccupation, cette fois-ci, est que la demande rurale pourrait ne pas être aussi résiliente qu’au cours des deux dernières années, étant donné que de nombreuses zones rurales ont été durement touchées lors de la deuxième vague. De plus, la récolte kharif pourrait être affectée étant donné que la mousson a été inégale jusqu’à présent. Des prêteurs comme Mahindra & Mahindra Financial Services, qui sont assez exposés à l’Inde rurale, font état de chiffres très faibles. Le chômage dans l’Inde rurale reste relativement élevé à 6,75 %. Alors que les revenus disponibles stables des personnes employées dans des secteurs tels que l’informatique, le commerce électronique, le BFSI et le gouvernement maintiendront les consommations, il est un fait que les ventes au détail de voitures et de deux-roues n’augmentent pas par rapport à l’exercice 20.

