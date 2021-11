Bénéfices du SBI au deuxième trimestre : les bénéfices de la State Bank of India grimpent de 67% alors que les provisions baissent

Les dérapages au T2FY22 se sont élevés à 4 176 crores de Rs, contre 15 666 crores de Rs au trimestre de juin et le taux de dérapage était de 0,66% pour le trimestre.

Le bénéfice net autonome de la State Bank of India (SBI) a augmenté de 67% en glissement annuel pour atteindre 7 627 crores de roupies au deuxième trimestre de l’exercice 22, en raison d’une amélioration de la qualité des actifs et d’une forte baisse des provisions. Dinesh Khara, président du SBI, a déclaré qu’après le recul de la deuxième vague de Covid, les résultats de la qualité des actifs au cours du trimestre de septembre se sont avérés assez encourageants.

« Le premier trimestre a vu un niveau élevé de nouveaux dérapages, car les collectes ont été gravement affectées en raison des restrictions de mobilité et des préoccupations concernant la santé et la sécurité de notre personnel ainsi que des clients. Cependant, nos forces au sol se sont ralliées au deuxième trimestre », a déclaré Khara.

Les dérapages au T2FY22 se sont élevés à 4 176 crores de Rs, contre 15 666 crores de Rs au trimestre de juin et le taux de dérapage était de 0,66% pour le trimestre. Les provisions ont chuté de 98% en glissement annuel à Rs 189 crore et le coût du crédit s’est établi à 0,43%. Le ratio brut d’actifs non performants (NPA) a baissé de 42 points de base (pb) séquentiellement à 4,9 % et le ratio NPA net a baissé de 25 pb à 1,52 %. Le total du portefeuille restructuré de SBI pour la résolution du stress lié à Covid s’élevait à Rs 30 312 crore, représentant 1,2% de son portefeuille de prêts.

Khara a déclaré que les prêts qui au premier trimestre étaient devenus en souffrance dans les segments des prêts immobiliers et des prêts personnels de crédit Xpress ont connu un recul au deuxième trimestre. Dans le segment des petites et moyennes entreprises (PME), la banque a pu retirer ou restructurer les prêts conformément aux directives révisées. « Avec le retour de l’activité économique, les flux de trésorerie se rétablissent et nous sommes en mesure de voir un meilleur comportement en ce qui concerne les emprunteurs. Aucune préoccupation majeure n’est liée à la qualité des actifs car la souscription s’est considérablement améliorée et les mécanismes de collecte sur le terrain se sont très bien activés », a-t-il ajouté.

Le revenu net d’intérêts (NII) du SBI, ou la différence entre les intérêts gagnés et dépensés, a augmenté de 10,7% en glissement annuel pour atteindre 31 184 crores de roupies. La marge nette d’intérêt (NIM) a augmenté de 17 pb en séquentiel à 3,09 %.

Les avances brutes de la banque ont augmenté de 6,17% en glissement annuel pour atteindre 25,31 lakh crore au 30 septembre 2021. Les prêts aux particuliers ont augmenté de 15,2% en glissement annuel, tandis que le portefeuille de prêts aux entreprises a diminué de 4%. Khara a déclaré que les limites du fonds de roulement pour les grandes entreprises sont inutilisées à hauteur de 50%. Cependant, SBI a un pipeline de Rs 1,15 crore lakh et il s’attend à ce que des prêts à terme à hauteur de Rs 2,25 lakh crore soient utilisés par les entreprises. Des sanctions d’une valeur de Rs 4,6 lakh crore attendent toujours d’être appliquées, a-t-il déclaré.

« En ce qui concerne la croissance globale de nos avances, elle s’élève à plus de 6 % et nous aimerions la voir croître jusqu’à 10 %. Cela pourrait être en grande partie fonction de l’économie réelle », a déclaré Khara, ajoutant que les prêts aux particuliers continueraient de croître à un rythme plus rapide, selon les premiers signes observés en octobre. «Ce mois-ci, nous avons également vu une demande décente de la part des entreprises, et si cela continue, nous devrions être en mesure de voir des chiffres décents. Les limites de prêt inutilisées pourraient passer des 50 % actuels à 30 à 35 % », a-t-il déclaré.

Les dépôts ont augmenté de 9,8% en glissement annuel à Rs 38,1 lakh crore au 30 septembre, avec le ratio du compte d’épargne du compte courant (CASA) en hausse de 85 points de base en glissement annuel à 46,24%.

Les actions du SBI ont clôturé en hausse de 1,14% par rapport à leur clôture précédente sur l’ESB à Rs 527,65 mercredi.

