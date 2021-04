Bénéfices instantanés: achetez des actions SNAP alors qu’elles grimpent à 100 $

Qu’est-il arrivé au cours de l’action Snap aujourd’hui?

Source: dennizn / Shutterstock.com

Un rapport solide sur les résultats du premier trimestre Se casser (NYSE:SE CASSER) a envoyé le stock SNAP plus haut vendredi. Les chiffres du premier trimestre de la société de médias sociaux ont dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices de la rue. La direction de Snap Inc. a également publié un guide du deuxième trimestre supérieur au consensus.

Pourquoi c’est arrivé

Le rapport du premier trimestre de Snap était aussi brillant que possible: ajout de 15 millions de DAU au cours du trimestre, ce qui équivaut à une croissance de 22% d’une année sur l’autre. Il s’agit du meilleur taux de croissance du DAU de Snap depuis le début de la pandémie, ce qui signifie que la croissance des utilisateurs s’accélère à mesure que l’économie se normalise. L’ARPU a augmenté de 36% d’une année sur l’autre, marquant le meilleur taux de croissance de l’ARPU depuis le deuxième trimestre de 2019. Les revenus ont augmenté de 66% – le taux de croissance des revenus le plus rapide depuis le quatrième trimestre de 2017. Les marges brutes ont augmenté de 70 points de base, dans le prolongement d’une marge brute stable les tendances d’expansion. Les marges d’EBITDA ajustées se sont améliorées de 18 points de pourcentage, et Snap est maintenant sur le point de devenir rentable chaque trimestre. Le guide du premier trimestre appelle à une accélération de la croissance des revenus à 83% et à des améliorations de l’EBITDA ajusté qui se poursuivent en grande partie. De la tête aux pieds, c’était un excellent quart-temps. Pas étonnant que le stock de SNAP soit apparu en réponse.

Est-ce que ça importe?

Ce rapport de revenus stellaire compte une tonne. Il y avait une certaine crainte là-bas que la trajectoire de croissance robuste de Snap pour 2020 ne s’aplatisse au cours de la nouvelle année alors que l’économie rouvrirait et que les consommateurs retournaient à l’extérieur. Nous avons longtemps soutenu que ce n’était pas le cas. À la base, Snap est une application de partage. Plus les consommateurs font des choses – comme aller dans des bars, des restaurants et en vacances – plus ils utiliseront Snap pour partager ces choses. Nous considérons Snap comme un grand gagnant de la réouverture économique de 2021. Les chiffres du premier trimestre de Snap corroborent fortement notre thèse. La société ajoute plus d’utilisateurs et constate un engagement fort avec son application aujourd’hui, qu’à n’importe quel moment de la pandémie. Avec le rebond des dépenses publicitaires et Snap faisant également tout son possible pour créer de nouveaux formats publicitaires innovants, Snap est bien placé pour voir sa trajectoire de croissance s’améliorer de manière significative tout au long de l’année. Nous aimons le stock SNAP pour 2021.

Prévision du cours de l’action SNAP

L’objectif de prix de vente consensuel sur l’action SNAP est d’environ 80 $. Nous pensons en fait que les actions valent plus près de 100 $, ce qui correspond actuellement aux objectifs les plus élevés de la rue. Au cours des 12 prochains mois, l’action SNAP devrait évoluer vers 100 $, grâce à une combinaison de croissance soutenue des grands utilisateurs, d’accélération de la croissance de l’ARPU et de l’expansion continue de la marge bénéficiaire.

Les services de divertissement dans le monde sont numérisés à un rythme qui s’accélère, alors que la mondialisation et la commodité technologique convergent pour créer une société davantage centrée sur la technologie.

Mes principales actions d’hyper croissance dans cette mégatendance comprennent des entreprises des médias sociaux, de la publicité, de la télévision en continu et de l’iGaming.

Snap correspond à cette facturation. Nous pensons que Snap est aujourd’hui l’entreprise la plus innovante de l’espace en plein essor des médias sociaux. Je suis convaincu qu’il a le potentiel de devenir le prochain Facebook.

C’est pourquoi, l’action SNAP complète la mégatendance du numérique dans notre Investisseur en innovation portefeuille, qui se concentre sur l’investissement dans des sociétés émergentes pionnières en matière de technologies et de modèles commerciaux de rupture qui pourraient changer le monde. Il s’agit essentiellement d’un portefeuille visant à trouver le prochain Amazon (NASDAQ:AMZN), le suivant Facebook (NASDAQ:FB), et la prochaine Tesla (NASAQ:TSLA)… Avant tout le monde.

Snap n’est que l’un des dizaines de choix d’actions dans ce portefeuille ultra-exclusif. Ce qui signifie qu’il y a plus d’actions comme Snap, mais celles qui ont encore plus de potentiel de hausse.

Pour obtenir les noms, les symboles boursiers et les détails commerciaux clés du reste de ces sélections d’actions potentielles 10X, abonnez-vous à Innovation Investor ici.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne jusqu’à un rendement ridicule à 100% dans toutes les recommandations depuis le lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.