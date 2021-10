Bénéfices mondiaux des smartphones – Apple continue de dominer

Bien qu’Apple ne livre pas plus de téléphones que quiconque, un nouveau rapport montre aujourd’hui qu’il continue de remporter la plupart des bénéfices mondiaux des smartphones, même avant le lancement de l’iPhone 13.

Au deuxième trimestre de l’année, les iPhones ne représentaient que 13% des livraisons mondiales, mais c’est une toute autre histoire en termes de revenus et de bénéfices…

Counterpoint affirme que les iPhones représentaient 40 % des revenus mondiaux des smartphones et 75 % des bénéfices.

Apple a été le plus grand générateur de bénéfices et de revenus dans le secteur des combinés. Au deuxième trimestre 2021, il a capturé 75 % du bénéfice d’exploitation global du marché des combinés et 40 % des revenus, malgré une contribution relativement modérée de 13 % aux expéditions mondiales de combinés.

La firme d’intelligence de marché affirme que les consommateurs sont plus intéressés que jamais par l’écosystème d’Apple.

Apple profite également de l’interopérabilité entre ses appareils. La commodité avec laquelle on peut basculer entre un Mac, un iPad et un iPhone encourage les utilisateurs d’un appareil Apple à rester dans l’écosystème Apple en achetant d’autres appareils de la marque. Ceci est rendu possible par le contrôle important d’Apple sur le matériel et les logiciels, permettant un transfert transparent du travail sur une application entre plusieurs appareils.

Bien que cela soit le cas depuis un certain temps, cela est devenu particulièrement prononcé avec la rigidité de la musique, des médias, des actualités, du stockage, etc. Apple devrait conserver cet avantage, lui permettant de continuer à facturer des prix plus élevés pour ses combinés, maintenant ainsi marges d’exploitation élevées.