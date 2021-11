Bénéfices trimestriels : le bénéfice net de Karur Vysya Bank bondit de 43% au deuxième trimestre

Le total des dépôts a augmenté de 7% pour atteindre 65 410 crores de Rs, contre 61 122 crores de Rs. La croissance a été aidée par l’amélioration soutenue du portefeuille de CASA et des dépôts à terme de détail, a-t-il ajouté.

Karur Vysya Bank (KVB) a annoncé lundi une augmentation de 43,5% de son bénéfice net à Rs 165 crore pour le deuxième trimestre de l’exercice 22, contre Rs 115 crore au trimestre correspondant de l’année précédente. Le revenu total est resté stable à 1 561 crore de Rs, contre 1 577 crore de Rs.

KVB dans un communiqué a déclaré que le revenu net d’intérêts pour le trimestre s’était amélioré de 13,1% à Rs 680 crore, contre Rs 601 crore, tandis que la marge nette d’intérêt s’élevait à 3,75%. Le revenu basé sur les frais (hors bénéfices du Trésor) était de Rs 144 crore, contre Rs 119 crore au cours de la période de l’année dernière. Le bénéfice du Trésor était inférieur à Rs 16 crore par rapport à Rs 120 crore au cours de la même période l’année dernière.

Le NPA brut a baissé de 55 pb à 7,38 % (Rs 3 972 crore), contre 7,93 % (Rs 3 998 crore) il y a un an. Le NPA net s’élevait à Rs 1 538 crore contre Rs 1 428 crore. Le ratio de couverture des provisions s’établit à 76,28 % (75,19 % il y a un an). Le CRAR de Bâle III était de 18,82 % (avec un ratio CET1 de 16,79 %), contre 18,41 %, a-t-il indiqué.

L’activité totale s’élevait à Rs 1,19,260 crore, enregistrant une croissance annuelle de 7% par rapport à Rs 1,11,530 crore. Les avances brutes ont augmenté de 7% en glissement annuel à Rs 53 850 crore, contre Rs 50 408 crore il y a un an. L’amélioration de la prise de crédit dans les segments de la vente au détail et des entreprises ainsi que le portefeuille de prêts de bijoux, soutenus par le traitement numérique et l’amélioration de l’approvisionnement des prêts via divers canaux, ont contribué à la croissance du crédit, selon le communiqué. Le portefeuille de prêts de bijoux a enregistré une croissance en glissement annuel de Rs 2 319 crore (21%) et s’élevait à Rs 13 460 crore.

Le total des dépôts a augmenté de 7% pour atteindre 65 410 crores de Rs, contre 61 122 crores de Rs. La croissance a été aidée par l’amélioration soutenue du portefeuille de CASA et des dépôts à terme de détail, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.