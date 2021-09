Bénéficiaires du Fonds de régénération Kering pour la nature : EXCLUSIF – WWD

PARIS – Kering et Conservation International, l’organisation environnementale américaine à but non lucratif, ont dévoilé vendredi les premiers bénéficiaires du Regenerative Fund for Nature, que les groupes ont lancé conjointement en janvier.

La responsable du développement durable de Kering, Marie-Claire Daveu, devait parler de l’actualité plus tard dans la journée lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN qui se tiendra à Marseille, en France, du 3 au 11 septembre.

Le premier tour de table se concentre sur des projets contribuant à la conversion d’un million d’hectares de terres en pratiques régénératrices dans les chaînes d’approvisionnement du coton, de la laine, du cachemire et du cuir de la mode et du luxe.

Les candidatures ont été évaluées en fonction de leur synchronisation avec les objectifs du fonds, des indicateurs environnementaux importants, des opportunités de mise à l’échelle des programmes de régénération et du potentiel d’innovation, ont expliqué Kering et Conservation International dans un communiqué. L’analyse scientifique a permis d’identifier les régions clés pour optimiser les opportunités de bons résultats concernant le climat, la nature et les moyens de subsistance à travers les chaînes d’approvisionnement du luxe et de la mode.

Soixante-treize organisations ont postulé dans 17 pays. Les boursiers choisis venaient d’Amérique du Sud, d’Asie centrale, d’Inde, d’Europe et d’Afrique.

Les premiers bénéficiaires du fonds soutiendront dans un premier temps plus de 840 000 hectares passant à des approches régénératives qui bénéficieront directement à 60 000 personnes impliquées dans des systèmes agricoles à petite et grande échelle.

Les sept organisations qui ont reçu des subventions comprennent :

The Good Growth Company, dont la boîte à outils soutient de nouvelles approches pour créer des chaînes d’approvisionnement et des pratiques de pâturage durables. Le groupe s’associe à des éleveurs de chèvres cachemire en Mongolie. Organic Cotton Accelerator, qui se concentre sur les producteurs de coton en Inde et les aide à réduire les risques de changement grâce à des paiements ciblés. Cela concerne 50 000 petits agriculteurs. Fundación Solidaridad Latinoamericana, une organisation qui travaille avec les petits éleveurs de bétail indigènes du biome du Gran Chaco en Argentine pour une meilleure gestion durable des pâturages et la restauration des forêts et de la végétation indigènes. Fundación Global Nature, qui travaille avec des bergers de chèvres en Espagne pour rétablir les systèmes de pâturage traditionnels et régénérer 17 000 hectares. Wildlife Conservation Society et The Wildlife-Friendly Enterprise Network, centrés sur le pâturage régénératif et des approches de gestion holistiques avec des pratiques respectueuses de la faune pour la production de laine de mouton en Patagonie. Epiterre, focalisé sur l’augmentation de la diversité végétale pour des changements écologiques et sociaux positifs dans le Sud-Ouest de la France. Il utilise des paiements directs pour les petits producteurs. Conservation South America, qui vise à mettre en œuvre des pratiques agricoles régénératives relatives à la biodiversité dans les montagnes Maluti Drakensberg. Le groupe contribue également à l’autonomisation des éleveuses de moutons.

« Le changement mondial commence toujours au niveau local, c’est pourquoi nous sommes ravis de soutenir les efforts de conservation à la base sur quatre continents avec Kering dans le cadre du Fonds régénératif pour la nature », a déclaré M. Sanjayan, directeur général de Conservation International, dans le communiqué. . « Nous savons que la voie vers un avenir durable et respectueux de la nature doit inclure les peuples autochtones et les communautés locales. Par conséquent, à mesure que nous passons à la prochaine phase du fonds, les progrès seront continuellement surveillés avec Kering pour garantir que les initiatives produisent des résultats mesurables. pour l’environnement, et tout aussi critique, pour les moyens de subsistance locaux.

“Cette prochaine phase du déploiement de notre Fonds régénératif pour la nature fait partie intégrante de la réalisation de l’objectif de Kering d’avoir un impact positif net sur la biodiversité d’ici 2025”, a déclaré Daveau dans le communiqué. « Nous avons eu une réponse formidable, et les premiers bénéficiaires ont été sélectionnés parmi d’excellentes propositions, montrant à la fois l’appétit et l’opportunité d’étendre les pratiques agricoles régénératives à l’échelle mondiale. Nous explorons et tirons parti de différentes actions pour soutenir d’autres projets dans le cadre du fonds qui maximiseront un impact positif sur la restauration de la biodiversité dans les chaînes d’approvisionnement du luxe et de la mode.

