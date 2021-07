Bénéficier de la crème: l’augmentation proposée du plancher de revenu de la couche crémeuse nuira aux OBC pauvres

D’une part, le revenu moyen des ménages a augmenté de 14% entre FY17 et FY20 – la pandémie aurait certainement vu les revenus de FY21 augmenter par rapport à FY17 par rapport à FY20 – mais le gouvernement propose d’augmenter le seuil de revenu pour la réservation OBC de 33 %.

Le gouvernement serait en train de réfléchir à la fixation du seuil de revenu de la couche crémeuse pour les quotas OBC à Rs 12 lakh par an. Alors que le seuil doit être révisé tous les trois ans, la dernière révision de ce type a été effectuée en 2017, lorsque le seuil a été porté à Rs 8 lakh par an, contre Rs 6 lakh fixé en 2013. Le seuil proposé par le gouvernement est problématique pour une multitude de les raisons. D’une part, le revenu moyen des ménages a augmenté de 14% entre FY17 et FY20 – la pandémie aurait certainement vu les revenus de FY21 augmenter par rapport à FY17 par rapport à FY20 – mais le gouvernement propose d’augmenter le seuil de revenu pour la réservation OBC de 33 %.

Gardez à l’esprit que le quota des classes économiquement arriérées (EBC) du Centre considère le revenu des ménages inférieur à Rs 8 lakh par an comme «économiquement arriéré». Ce seuil signifie que 80% de la population du pays se qualifie comme EBC. Et si le revenu annuel proposé de Rs 12 lakh est pris en compte, un énorme 95 % et plus de la population serait inférieur à cela.

Les données de Price montrent que le seuil de revenu proposé pour la couche crémeuse de l’OBC permettra à près de 99% des OBC de bénéficier des réservations accordées à la catégorie. Cela signifie que les ménages OBC vraiment pauvres doivent rivaliser avec les ménages OBC de la classe moyenne pour le quota – étant donné l’avantage significatif du bien-être économique en profitant de tels avantages, cela érodera simplement le concept de « couche crémeuse » qui doit garantir que le meilleur- parmi les OBC ne se taillent pas la part du lion du quota. Avec de nombreuses preuves que les groupes OBC dominants ont accaparé une grande partie des avantages des réservations, la proposition du Centre ne fera qu’assurer une domination accrue des privilégiés. Certains experts affirment que la répartition des quotas au sein du quota OBC s’avérera efficace contre cela, mais qu’elle sera difficile à mettre en œuvre et pourrait rendre la politique identitaire beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’est déjà.

Les États ont également brouillé le concept de «couche crémeuse». Par exemple, le gouvernement du Tamil Nadu a déclaré plus tôt cette semaine que le revenu agricole des parents d’élèves de l’OBC n’a pas besoin d’être pris en compte pour l’octroi de certificats de caste pour bénéficier des avantages de réservation ; ceci est contraire à ce que le Centre considère inclus dans le calcul du revenu du ménage pour déterminer la « couche crémeuse ». Les États doivent veiller à ce que les plus vulnérables en bénéficient. À cette fin, il est également nécessaire de dégager un consensus politique et judiciaire sur les conditions de « couche crémeuse » pour d’autres catégories réservées également. Alors que les quotas dans les quotas pour les SC attendent d’être clarifiés par les tribunaux, le Centre peut élaborer une nouvelle loi pour protéger les intérêts des groupes défavorisés au sein des SC et des ST. Sinon, ce seront les pauvres qui souffriront le plus, et pas seulement au sein des catégories réservées.

Une meilleure façon de donner un coup de pouce aux personnes historiquement défavorisées, tout en veillant à ce que la politique de réservation ne devienne pas perpétuelle, est de se concentrer sur l’amélioration des niveaux d’éducation. Les données sur les prix, comme ce journal l’a souligné à maintes reprises, montrent que l’éducation est un déterminant plus important de la prospérité des ménages et de la mobilité ascendante que la caste. Si le gouvernement (à la fois du Centre et des États) se concentrait sur l’amélioration du niveau d’instruction dans les communautés réservées, cela permettrait peut-être également un changement dans les attitudes sociales.

