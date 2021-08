Bénéficier d’un prêt d’un prêteur numérique? Considérez d’abord ces facteurs

in

Le parcours de l’emprunteur, dès la première fois qu’il contacte une plate-forme jusqu’au moment où il a remboursé son prêt, peut être fluide à condition qu’un bon mécanisme de support client soit en place.

Avec l’émergence des startups fintech et des systèmes d’octroi de crédit axés sur le numérique, les prêts sont désormais disponibles en un clic, à la maison. La dépendance aux supports numériques a été encore renforcée pendant le verrouillage.

Ankur Gupta, fondateur et PDG de Ruptok Fintech, a déclaré: «Avec la pandémie, les gens n’avaient d’autre choix que d’effectuer des transactions numériques, en particulier lorsqu’il s’agissait de petits prêts avec une faible taille de ticket. Alors que l’utilisation du crédit numérique continue de prendre de l’ampleur, il y a certaines choses que les emprunteurs doivent savoir avant d’opter pour un prêt numérique. »

Voici quelques facteurs à considérer avant de contracter un prêt en or ou un prêt personnel auprès de prêteurs numériques :

Vérification de la crédibilité de la plateforme : Avant de choisir de demander un prêt d’or par voie numérique, il est important de mener des recherches approfondies sur les plateformes disponibles et de vérifier la crédibilité de celles-ci.

Gupta déclare : « La meilleure façon de le faire est de vérifier la présence numérique de la plate-forme en termes d’application / site Web crédible, de témoignages de clients et d’avis. » De plus, on peut également vérifier si la plate-forme est un prêteur vérifié enregistré auprès de la Reserve Bank of India ou un partenaire associé à une banque vérifiée.

Type de prêt : Avant de contracter un prêt, il est important de comprendre les différents types de prêts disponibles sur le marché et celui qui correspond le mieux aux besoins de l’emprunteur. Commencez par créer une liste de contrôle : s’agira-t-il d’un prêt à court ou à long terme ? Combien pourrait être la garantie? Quelles sont les options de paiement disponibles ? Quel pourrait être le moment possible du décaissement du prêt? Les experts disent qu’il est important d’avoir des réponses convaincantes à ces questions avant de souscrire à un prêt.

Taux d’intérêt: Même s’il s’agit d’un point important, les experts disent que cela ne devrait pas être le seul facteur lors de la prise d’un prêt. Cependant, un emprunteur doit vérifier les taux d’intérêt avant de demander un prêt.

Gupta déclare : « Un emprunteur doit comprendre les derniers scénarios de marché et les fluctuations de ces taux. Même si les taux d’intérêt varient d’une plateforme à l’autre, les prêts d’or ont généralement des taux d’intérêt bas, par rapport à tout autre type de prêt. Lorsqu’ils sont utilisés numériquement, ces taux d’intérêt peuvent même être inférieurs en raison des coûts opérationnels moindres impliqués du côté du prêteur.

Comprendre le schéma : Après avoir finalisé un schéma, il est primordial de passer en revue chaque clause/condition placée dans l’accord à signer. Les experts disent qu’idéalement, une bonne plate-forme de prêt numérique communiquera en détail tous les détails du prêt avec l’aide d’un responsable de prêt dédié. Cependant, les emprunteurs doivent également avoir une parfaite connaissance du régime qu’ils choisissent.

Gupta ajoute : « En ce qui concerne les prêts sur l’or, il existe deux programmes principaux disponibles auprès des banques : les programmes à intérêt fixe et à taux sautant. Les plateformes ou les NBFC peuvent également proposer des programmes personnalisés et sur mesure pour répondre aux besoins de l’emprunteur ou pour attirer plus de clients.

Comprendre le mécanisme de paiement et les options : Lorsqu’il s’agit de plateformes de prêt en ligne à distance, elles proposent souvent des programmes et des options de remboursement flexibles. Un emprunteur peut choisir une option en fonction de ses besoins.

Les experts du secteur disent qu’en ce qui concerne les paiements, il est important de noter qu’un emprunteur ne doit effectuer des transactions que sur les comptes officiels enregistrés sous le nom de la plate-forme NBFC/Banque/Partenaire. Les paiements ne doivent jamais être effectués au nom d’un responsable des prêts. Les paiements en ligne sont considérés comme sûrs par la plupart des banques car les paiements effectués sont traçables car ils peuvent être suivis.

Assistance CRM : Les experts disent que la commodité d’un prêt utilisé numériquement doit en outre être facilitée par un mécanisme de service client robuste et en temps réel. Notez que la réception de rappels sur les paiements d’intérêts par e-mail et SMS est un moyen important par lequel les bons prêteurs numériques assurent la communication.

