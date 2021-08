Bénéficiez de 30 % de réduction sur l’ensemble de montres de cyclisme GPS ultimes chez Wiggle dès maintenant

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer la montre GPS multisports Polar Grit X, ainsi que le moniteur de fréquence cardiaque Polar H10, un support de vélo et une sacoche de selle pour 314,30 £ chez Wiggle. C’est une économie de 30% sur le prix demandé régulier, et c’est vraiment une bonne affaire.

Le Polar Grit X n’est jamais tombé en dessous de 314,44 £ sur Amazon – et c’est pour la montre seule, pas pour tout cet ensemble. Le moniteur de fréquence cardiaque H10 se vend généralement à lui seul environ 60 £, et le support de guidon et la sacoche de selle supplémentaires adoucissent encore plus l’affaire.

Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni, faites défiler vers le bas pour découvrir les meilleures offres Polar Grit X près de chez vous.

Pack Polar Grit X : 449 £ 314,30 £ chez Wiggle

Économisez 134,70 £ Cette offre de Wiggle écrase absolument les meilleures offres d’Amazon, où vous vous attendez généralement à payer au moins 400 £ pour tout ce que vous obtenez ici. Nous ne savons pas combien de temps durera le stock, mais nous ne serions pas surpris s’il se vendait bientôt.

Voir l’offre

La Polar Grit X est une montre très résistante, et lorsque nous l’avons testée, nous avons été particulièrement impressionnés par ses outils d’entraînement avancés (y compris des suggestions de séances basées sur votre condition physique et vos entraînements précédents), ainsi que par ses informations de récupération approfondies qui vous aident à vous assurer que vous reposez-vous suffisamment entre les séances.

Les données du Grit X et du moniteur de fréquence cardiaque H-10 se synchronisent automatiquement avec Polar Flow, qui est l’une des meilleures applications de fitness. Toutes vos statistiques sont clairement présentées, y compris les totaux d’activité, les rapports de progression, les habitudes de sommeil et les plans d’entraînement. Dans l’ensemble, c’est un super petit package, et qui donne aux montres haut de gamme de Garmin un vrai coup de pouce pour leur argent.

Autres bonnes affaires sur les montres de sport

Si la Polar Grit X ne plaît pas, il existe actuellement de nombreuses autres offres intéressantes des plus grandes marques de montres de sport.

Garmin Vivoactive 4S : 259,99 £ 199,95 £ sur Amazon

Économisez 60,04 £ Il s’agit de la version 42 mm de la Vivoactive 4 – une solide montre de sport GPS de niveau intermédiaire qui est également assez élégante pour être portée au quotidien. Il oscille généralement autour de 250 £, c’est donc une bonne affaire si vous recherchez un excellent polyvalent.

Voir l’offre

Garmin Venu 2S : 349,99 £ 287 £ sur Amazon

Économisez 62,99 £ Le Venu 2 n’a été lancé qu’il y a quelques mois, et c’est le moins cher que nous ayons vu jusqu’à présent. Le 2S est la version plus petite et contient toutes les mêmes fonctionnalités que son grand frère, y compris le GPS, des entraînements guidés à l’écran, le stockage de musique hors ligne, la surveillance du stress et un écran AMOLED haute résolution.

Voir l’offre

Garmin Venu Square : 179,99 £ 124,99 £ sur Amazon

Économisez 55 £ Ce n’est pas tout à fait le moins cher que nous ayons jamais vu le Venu Sq, mais il est extrêmement proche, et cette élégante petite montre connectée se vend normalement à environ 150 £ ces jours-ci. Il est léger et confortable, avec un GPS embarqué et des paiements sans contact via Garmin Pay.

Voir l’offre

