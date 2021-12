Bénéficiez de 50% de réduction sur les étuis et accessoires totallee sur tout le site

Si vous avez un nouvel iPhone 13 ou quoi que ce soit d’autre cette saison des fêtes, vous serez à la recherche de nouveaux accessoires ! Totallee est connu pour les meilleurs étuis minces pour iPhone 13 et autres modèles, mais totallee fabrique également certains de nos autres étuis, protecteurs d’écran, chargeurs, etc. préférés. Utilisez simplement le code BYE2021 pour le reste de l’année et obtenez 50% de réduction sur tout sur le site Web de totallee. Bien que j’aie lié les versions iPhone 13 de la plupart des produits, vous pouvez également trouver des accessoires pour l’iPhone SE, ainsi que les gammes iPhone 11 et iPhone 12.

En plus des étuis et des protecteurs d’écran, vous trouverez également un chargeur sans fil, un chargeur de voiture et un désinfectant UV pour téléphone. Vous devrez utiliser le code promo BYE2021 pour voir la réduction.

