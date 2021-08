Bénéficiez de 5€ offerts sur Amazon : vous pouvez ainsi obtenir un bon cadeau pour utiliser Click & Collect | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez gagner un chèque gratuit de 5 euros à dépenser sur Amazon, rien de plus simple : en utilisant simplement le service Click & Collect, vous obtiendrez le vôtre. Nous vous disons ce que vous devez faire pour obtenir votre cadeau.

Chez Amazon, vous avez à votre disposition un vaste catalogue de produits avec les prix les plus compétitifs et des offres succulentes pour économiser le plus sur vos achats. Mais, en plus, la plateforme lance régulièrement différentes promotions qui permettent d’obtenir des bons cadeaux.

Aujourd’hui, nous allons parler d’une de ces promotions qui est active et vous pouvez en bénéficier dès maintenant. Cette fois, Amazon vous offre 5 euros gratuits uniquement pour l’utilisation du service Click & Collect, et profiter de l’offre ne pourrait pas être plus simple.

Si tu veux gagnez votre bon cadeau de 5 euros sur Amazon, allez d’abord sur ce lien pour vérifier si votre compte est éligible pour participer à la promotion. Le système vous l’indiquera au moyen d’un message en haut de la page.

Amazon propose une remise de 5 € à certains de ses utilisateurs. Ici vous pouvez voir si vous avez ce bon cadeau disponible sur invitation.

Si vous êtes éligible à l’offre, Gagner vos 5 euros gratuits sur Amazon est très simple. Il vous suffit d’effectuer un achat d’un montant minimum de 20 euros avant le 13 septembre et de choisir un point de retrait Amazon lors du paiement.

Cela peut aller des points de collecte du magasin aux consignes en libre-service, tout ce qui vous attrape près de chez vous ou au travail. Amazon vous permet de localiser les points de collecte les plus proches sur ce lien en recherchant par adresse, code postal ou point de référence.

Une fois que vous avez sélectionné votre point de collecte comme adresse de livraison, avant d’effectuer le paiement entrez le code “RECOGE5” (sans les guillemets) pour Amazon d’ajouter le chèque de 5 euros à votre compte.

Le code promotionnel peut être utilisé pour acheter tout produit ou service vendu par Amazon, à l’exception du contenu numérique (tel que les livres électroniques ou MP3), les chèques-cadeaux, les formules pour nourrissons et tout-petits, les livres, les emballages cadeaux, ainsi que les frais d’expédition et de manutention. .

De plus, gardez à l’esprit que cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres offres et que Vous pouvez échanger vos 5 euros jusqu’au 13 septembre.

