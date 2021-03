Bénéficiez d’une réduction de 15% sur les véritables écouteurs sans fil Treblab X3 Pro

Parfaits à porter pendant l’entraînement, les écouteurs résistants à l’eau sont fixés avec des crochets d’oreille ergonomiques et sont livrés avec trois tailles d’embouts pour que vous puissiez choisir la version qui vous convient le mieux. Ils résistent à la sueur ou même à la pluie, vous n’avez donc pas à vous soucier de les porter à l’extérieur.

Les véritables écouteurs sans fil Treblab X3 Pro sont parmi les meilleurs vrais écouteurs sans fil du marché, mais ils sont nettement moins chers que la plupart des concurrents. Ils sont encore plus abordables en ce moment grâce à une réduction de 15% offerte lorsque vous les achetez sur Amazon jusqu’au 15 mars.

Les écouteurs offrent neuf heures de lecture et se chargent rapidement via USB-C. Vous pouvez également les alimenter quatre fois sans les brancher à l’aide du boîtier de charge inclus. Ils disposent d’une connexion Bluetooth 5.0 afin que vous puissiez facilement les utiliser avec votre téléphone, ordinateur portable, tablette ou montre intelligente compatible. Le microphone intégré est également solide et vous pouvez l’utiliser pour vous connecter avec Siri ou Google Assistant, prendre des appels téléphoniques ou discuter sur Zoom.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les écouteurs peuvent être faciles à perdre, vous ne voudrez peut-être pas débourser des centaines de dollars pour des AirPod ou d’autres versions haut de gamme. Mais ne pensez pas que vous obtenez un produit moindre avec les véritables écouteurs sans fil Treblab X3 Pro. Le son est vibrant et net même aux volumes les plus élevés, de sorte qu’ils vous livreront peu importe vos goûts musicaux. Les fonctions de contrôle du volume et de lecture se trouvent sur les deux écouteurs, de sorte que vous pouvez toujours les utiliser même si vous n’en avez qu’un seul. Ce sont beaucoup à tout moment, mais un investissement particulièrement intéressant si vous agissez maintenant pour profiter de la vente. .