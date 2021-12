Beneil Dariush pointe les deux poids légers les plus complets de l’UFC

Beneil Dariush

Qui sont les poids légers les plus complets de l’UFC ? Beneil Dariush, l’un des plus en forme actuellement, désigne deux combattants dans sa récente interview Off Guard.

Le natif iranien nomme Islam Makhachev, avec qui il combattra en février pour un titre mondial, et Charles Oliveira, l’actuel champion du monde.

«Je pense que les garçons les plus complets sont Islam (Mahkachev) et Charles (Oliveira) … Je pense que ce seront mes matchs les plus difficiles. Mais un bon plan de match, mec, peut ruiner n’importe qui, peu importe à quel point vous êtes bon. Ils sont stylistiquement jumelés. Si vous pouvez exécuter le plan de jeu, changez le jeu.

Si Beneil Dariush bat Makhachev en février, il pourrait lui-même affronter Oliveira Quelques mois plus tard pour le championnat s’il bat Dustin Poirier à l’UFC 269.

Ou alors face à Poirier, qui remporterait le titre s’il triomphe ce samedi 11 décembre. N’importe lequel des combats entre les quatre sera intéressant.

