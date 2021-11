Benfica a peur devant le Barça

08/11/2021 à 00:21 CET

Marc Zapater

Victoire massive du Benfica avant le Sportif de Braga (6-1) avant de visiter le Barça au Camp Nou le lendemain de la Ligue des champions après l’arrêt de l’équipe nationale et qui signifiera les débuts de l’entraîneur Terrassa dans la plus haute compétition européenne

BEN

SOUTIEN-GORGE

Benfica

Vlachodimos ; Veríssimo (Morato 34′), Otamendi, Vertonghen ; Gilberto (Gonçalves 66′), Weigl, Mário (Bernardo 23′), Grimaldo; Silva, Everton (Pizzi 65′) ; et Núñez (Ramos 65 ‘).

Braga sportive

Mathéus ; Fabiano (Couto 46′), Oliveira, Leite, Sequeira (Moura 45′); Horta, Castro (Mineiro 65′), Al Musrati, Galeno; Abel Ruiz (Vítor Oliveira 46′) et Piazon (Medeiros 72′).

Buts

1-0 M.2 Grimaldo, 1-1 M.12 Horta, 2-1 M.38 Núñez, 3-1 M.42 Silva, 4-1 M.45 Silva, 5-1 M.52 Everton et 6- 1 M.59 Everton.

Arbitre

Artur Soares Dias. TA : Gilberto (48′), Pizzi (81′) et Ramos (83′) / Al Musrati (27′) et Mineiro (90′).

Incidents

Match correspondant au onzième tour de championnat au Portugal, disputé à l’Estádio da Luz.

Les de George Jésus Ils ont ouvert le score avec un premier but de l’ancien Azulgrana Alexandre Grimaldo dans les deux premières minutes avec le ballon en jeu.

Malgré le fait que l’équipe visiteuse ait réussi à égaliser à la 10e minute grâce au but de Richard Horta après l’aide de castro, la joie n’a pas duré pour ceux de Carvalhal, qui a vu comment ceux de Lisbonne n’ont pas été affectés par le niveau qui a mis l’égalisation.

Après 1-1, le match n’avait plus de couleur. Les Incarnés ont joué dans une revue offensive, avec une efficacité maximale devant le but.

La première mi-temps du match s’est terminée sur un score de 4 à 1 au tableau d’affichage après des buts de Nunez et deux fois plus Rafa Silva. Un résultat confortable pour l’équipe locale, qui après la pause, n’en a pas eu assez et a poursuivi le siège dans le but défendu par le gardien brésilien. Matheus.

Everton Dans les premières mesures de la seconde mi-temps, il a certifié son doublé pour mettre le 6-1 au tableau d’affichage.

Un résultat avec lequel ceux de George Jésus ils peuvent affronter sereinement le prochain match de coupe contre Paços Ferreira et visiter le Barça le lendemain de la Ligue des champions, une rencontre au cours de laquelle Xavi Hernández fera ses débuts en tant qu’entraîneur de l’équipe du Barça en Ligue des champions, après ses débuts en championnat dans le derby contre lui espagnol.