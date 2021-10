Benfica commence la Coupe avec confusion

27/10/2021

Le à 22:56 CEST

Adrià Léon

Benfica se laisse monter, qui a raté une avance de deux buts contre une Vitoria de Guimaraes qui a cru au match nul jusqu’à le dernier moment. Le point laisse les dirigeants locaux de la ligue dans le Taça Ligue.

IHM graphique

BEN

Vitoria Guimarães

Varela ; Helder Sá, Mumin, Borevkovic, Sacko ; Almeida (Janvier, 81′), Alfa Semedo (Quaresma, 63′), André André (Tiago Silva, 63′) ; Rochinha (Duarte, 72′), Estupiñán (Lameiras, 81′) et Edwards.

Benfica

Leite, Morato, Otamendi, Veríssimo; Grimaldo (Gonçalves, 73′), Taarabt (Joao Mario, 9′, Yaremchuk, 87′), Meïté, Radonjic (Weigl, 74′) ; Pizzi (Rafa Silva, 73′) ; Everton et Ramos.

Buts

0-1 M. 7 Alpha Semedo (pp.). 0-2 M. 15 Pizzi. 1-2 M. 21 André André. 1-3 M. 28 Radonjic. 2-3 M. 45 + 2 Estupiñán. 3-3 M. 83 Duarte.

Arbitre

Hugo Miguel, (portugais). TA : Janvier (86′) / Joao Mario (27′), Veríssimo (38′).

Incidents

Rencontre jouée à Afonso Henriques devant 6 000 spectateurs.

La rencontre a commencé déplacée chez Afonso Henriques, avec une chance pour chaque équipe. La première fois, l’équipe de Lisbonne n’avait pas raison, mais oui il l’a fait la deuxième fois. Alpha Semedo, l’ex de l’Espanyol et de Lisbonne, a tenté de dégager un centre latéral, mais sa tête a fini par s’introduire dans le réseau local.

Le visiteur Jorge Jesús a dû déplacer les rangs à l’avance après la blessure de Taarabt, mais Benfica n’a pas accusé l’événement imprévu. En fait, il a fait le deuxième à la quinzième minute par médiation par Pizzi.

Benfica leur a promis très heureux, ce qui a été très efficace au début du crash, mais a vu comment André André couper les distances quelques minutes après avoir mis le 0-2. Benfica a bien réagi au but, ce qui a de nouveau clairement indiqué que la soirée allait être amusante. avec les 1-3 de Radonjic après une bonne action chorale. Encore avec deux buts d’avance, ceux de Jorge Jesús ils ont donné le ballon à son rival, qui l’a parfaitement gaspillé avec les 2-3 de Stupian déjà avec la réunion sur le point d’aller aux vestiaires.

Après la pause, Guimaraes a changé sa formation en 4-1-4-1, mais cela n’a pas suffi à amener le jeu à leurs intérêts. Benfica était à l’aise sur la contre-attaque, même s’ils ont commencé à souffrir de 70′. D’abord avec un but refusé par Estupiñán, qui a repris de la tête un hors-jeu reçu. Et plus tard, avec l’occasion que je finirais par le quitter pas de victoire. Intermédié par l’aile droite qu’Edwards termine avec difficultés et récupère Duarte pour couronner le retour et couler mentalement l’équipe de Lisbonne, qui était sur le point de laisser Guimaraes vide. Un match nul très mérité pour Vitoria de Guimaraes, qui continuera de mener le championnat avec quatre points sur six possibles.