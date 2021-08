Benfica et Salzbourg, grands favoris du tour final de la Ligue des champions

16/08/2021 à 20h00 CEST

Les phases précédentes de la Ligue des champions s’achèvent avec un tour final dont Benfica et Salzbourg sont les deux principaux au tirage au sort de la phase de groupes le 26 août.. Le shérif moldave veut donner la cloche contre le Dinamo Zagreb et une égalité maximale dans le reste des croix : AS Monaco – Shakhtar, Malmö – Ludogorets et Young Boys – Ferencvaros.

La compétition continentale maximale, dans laquelle Chelsea défend le trône après avoir battu Manchester City par le minimum en finale de la dernière édition, recherchez vos six derniers membres du 2021/22. Aussi la Ligue Europa, où ils auront accès les perdants du tour final et dont le tirage au sort sera un jour plus tard que la Ligue des champions (27 août).

Les Lisboètes, qui ont battu le Spartak Moscou au troisième tour avec autorité, et les Autrichiens, qui ont commencé la saison comme un coup dans l’Amiral Bundelisga, ils sont les deux favoris à être dans le battage médiatique dans leurs matchs respectifs contre le PSV et Brondby. Dans le reste des réunions, il n’y a pas de favoris, bien que ceux qui ont le plus d’options sont l’AS Monaco, le Dinamo Zagreb, Malmö et Ferencvaros.

La phase de groupes de la Ligue des champions, en septembre

Avec les six équipes gagnantes, la Ligue des champions 2021/22 fera ses pots 3 et 4 et le tirage au sort aura lieu. Les équipes déjà classées sont : Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelone, Séville, Villarreal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Bayern, RB Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Inter Milan, AC Milan, Atalanta, Juventus, LOSC Lille, Paris Saint- Germain , Sporting CP, Porto, Zenit, Bruges, Dynamo Kiev, Ajax et Be & scedil;ikta & scedil;.

En ce qui concerne la Ligue Europa, les équipes classées à défaut de connaître les perdants du tour final ils sont: Genk, Sparta Prague, Midtjylland, Real Sociedad, Real Betis, Leicester, West Ham, Lyon, Marseille, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Naples, Lazio, Braga, Lokomotiv Moscou et Spartak Moscou.