Benfica, le grand favori du troisième tour

08/04/2021 à 15h00 CEST

Benfica de Jorge Jesús affrontera le troisième tour de qualification pour la phase de groupes de l’UEFA Champions League en tant que grand favori contre le Spartak Moscou. Les Russes et les Russes veulent tous deux participer au tour final qui donne accès à la phase de groupes, ce que les orientaux n’ont pas réalisé depuis la saison 2017/18.

Le Portugais, qui a terminé l’édition 2020/21 de la Liga NOS en troisième position derrière Porto et le Sporting, sont directement entrés dans le troisième tour avec leur rival, le Spartak Moscou, qui a terminé deuxième de la Ligue russe. Celui qui réussit l’égalité jouera le tour final qui donne accès à la phase de groupes, tandis que celui qui est éliminé ira directement en Ligue Europa.

Le récent entraîneur du Spartak, Rui Vitória, a affronté l’équipe de Lisbonne jusqu’à 13 fois avec un bilan alarmant : deux victoires, un nul et un total de dix défaites.. Avec l’entraîneur du club lisboète notamment, Jorge Jesús, le bagage est encore plus important : quatre victoires, quatre nuls et 13 défaites.

Les équipes portugaises, un défi pour le Spartak

Benfica de Jorge Jesús est, sans aucun doute, le grand favori de leur match contre le Spartak et l’un des principaux candidats à la phase de groupes si le tirage au sort du dernier tour n’est pas particulièrement cruel malgré la crise au niveau institutionnel. Contre les Russes, l’équipe de Lisbonne jouera le match retour à domicile, ce qui leur profite directement dans les pronostics.

Le Spartak, quant à lui, n’est pas particulièrement décisif face aux équipes portugaises. Le bilan général face aux équipes portugaises en matchs officiels est révélateur : quatre victoires, deux nuls et six défaites.