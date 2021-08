Benfica, Malmö et Young Boys soulignent le battage médiatique de la Ligue des champions

18/08/2021 à 23:03 CEST

Ces tours préliminaires de la Ligue des champions sont une véritable loterie. En pleine pré-saison et avec des équipes encore à moitié terminées, les clubs historiques signent année après année des succès épiques contre des tirs plus modestes et qui finissent par faire taire la phase de poules. Ce cours, des ensembles comme le Red Star, Celtic ou Olympiacos ont déjà dit au revoir au premier de changement à la concurrence maximale qui a lieu sur le continent européen.

D’autres se retrouvent contre les cordes ou se mesurent dans un duel de « coqs » dans lequel un seul peut rester. Comme cela s’est passé à Lisbonne. Au stade Da Luz. Benfica et le PSV se souvenaient de la finale de 1988, toujours avec Ronald Koeman aux Pays-Bas, et cela a fini par opter pour le côté « tulipe ». Cette fois, la chance a souri aux Portugais, qui ont remis l’égalité sur la bonne voie et se rendront à Eindhoven avec un avantage de 2-1.

Le pouls de Rafa Silva dans la région n’a pas tremblé. Bien activé par Yaremchuk, l’international portugais a débordé Drommel avec son pied gauche pour faire le premier dans la nuit de Lisbonne. Les incarnés n’étaient pas satisfaits et ont appuyé sur l’accélérateur, surtout avec Silva et Pizzi prenant l’initiative en attaque. Le VAR a cependant épargné aux aigles une bonne frayeur. Zahavi a commencé dans une position illégale avant de battre Vlachodimos. La salle de contrôle a averti Brych d’annuler l’action.

Avant la pause, le second arriverait pour Jorge Jesus. Veríssimo a prévenu dans une action repoussée par Drommel qui s’est terminée dans un corner. Dans l’exécution du même par Pizzi, Otamendi peigne au premier poteau, Yaremchuk cède sur Weigl et l’Allemand impitoyable.

Le PSV a réduit l’écart avec un coup du lapin de l’extérieur de la surface de Gakpo. Les Portugais ont tremblé et étaient sur le point de jeter la victoire par-dessus bord dans une action malheureuse de Veríssimo. Les réflexes de Vlachodimos ont empêché le but de son coéquipier.

Facteur maison

Dans les deux autres matches joués, le Malmö et les Young Boys battent respectivement Ludogorets et Ferencvaroset. L’équipe suédoise était de loin supérieure aux Bulgares, réalisant une avance de deux buts grâce à des buts de Birmancevic et Berget. Les Scandinaves ont mis un pied et demi dans le match nul.

Qui défendront également leurs revenus seront les Helvetic Young Boys. Les Suisses ont battu le 0-1 de Boli et, avec un homme de moins par expulsion à la 25e minute de Hefti, ils ont battu l’équipe hongroise avec des buts d’Elia, Sierro et Ulisses García. Boli a marqué la finale 3-2.