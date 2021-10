Benfica ne tourne pas et est autorisé à attacher

30/10/2021 à 22:08 CEST

Fans d’Isaac

Le rival du Barça en Ligue des champions a fini par égaliser au lendemain du match avant l’Estoril.

Estoril

Lire; Soria, Africo, Ferraresi, Joaozinho, Gamboa (Geraldes, 71′), Rosier, Lourenco (Chiquinho, 70′), Franco (William, 93′), Arthur (Xavier, 84′) Clovis (L. Ruiz, 70′) .

Benfica

Vlachodimos ; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Radonjic (Gonçalves, 56′), Joao Mario (Pizzi, 83′), Weigl, Grimaldo, Rafa Silva (Meite, 83′), Yaremchuk, Darwin Núñez (Everton, 56′)

Buts

0-1, M.2, Lucas Verissimo. 1-1, M.90, Rosier.

Arbitre

J. Pinheiro. TA : Lourenco (42′), Africo (54′), Radonjic (55′), Lucas Veríssimo (78′), Geraldes (94′).

Stade

António Coimbra da Mota. 6 000 ESP.

Le jeu a commencé par l’action qui a marqué tout le match. Au premier corner, Lucas Veríssimo s’est élevé plus haut que quiconque, de la petite zone, à finir avec la tête et envoyer le ballon au fond du filet. Benfica a affronté le match très tôt.

Bientôt l’Estoril s’est réveillé, surtout dans les bottes de un dangereux Bruno Lourenço. Le joueur de droite n’a pas atteint un centre de tir d’André Clóvis, puis il l’a mis pour un Gamboa qui n’a pas réussi à terminer.

à Benfica il lui était difficile de trouver le rythme du jeu générer des occasions, avec un Estoril qui a su souffrir sans ballon pour réussir à défendre son but. En fait, les meilleures chances, y compris le but, sont venues de coups de pied arrêtés. Weigl et Vertonghen ont également terminé coups de pied arrêtés mais ils n’ont pas trouvé le prix du but.

La seconde mi-temps a commencé avec la même dynamique, bien que une grande action de Grimaldo, qui a permis à Darwin Núñez en profondeur, aurait pu condamner la rencontre, mais Lucas Africo a sauvé les siens. Précisément la centrale brésilienne contraint Vlachodimos à intervenir pour la première fois du match avec un coup franc.

Lucas Veríssimo a encore une fois eu une autre chance de marquer dans un coup arrêté, mais cette fois Dani Figueira a arrêté le tir. Plus claire encore était celle de Grimaldo, qui Il était à quelques centimètres de la fin dans la bouche du but un bon service de Gonçalo Ramos.

Il semblait que Benfica allait prendre les trois points à Estoril, mais un corner a tout changé. Comme pour le premier but, un corner a changé la donne. Cette fois c’était Rosier qui a frappé une belle tête ajusté au bâton.