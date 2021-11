Lorsque le Bayern Munich et Benfica s’affronteront dans un match de Ligue des champions mardi à l’Allianz Arena, les Bavarois seront favorisés – cela ne fait aucun doute.

Parmi les équipes les plus profondes et les plus talentueuses du monde, le Bayern Munich a eu peu de faux pas cette saison. Pourtant, Benfica représente un défi de taille. La partie portugaise est expérimentée et fière. Pendant la majeure partie du dernier match, Benfica a tenu bon face au Bayern Munich.

Ce concours, cependant, était avant que les Bavarois ne soient éliminés par le Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal la semaine dernière. Tout à coup, le Bayern Munich semblait vulnérable, même temporairement.

Le Bayern Munich a fait de son mieux pour dissiper toute idée selon laquelle il pourrait être susceptible de s’effondrer en abandonnant l’Union Berlin 5-2 au cours du week-end, mais Benfica représente un autre défi difficile.

Le Bayern Munich sortira-t-il et sera-t-il l’équipe agressive et créative que nous avons vue contre l’Union Berlin ou l’équipe sortira-t-elle à plat et avec les jambes lourdes comme nous l’avons vu contre Gladbach?

L’apparence de cette équipe du Bayern Munich nous dit que Gladbach – une équipe de bogey pour le Bayern Munich s’il y en a eu une – était une anomalie, mais Benfica testera cette théorie.

Avec presque une liste complète, les Bavarois devraient être impatients d’y aller. De plus, le Bayern Munich semble devoir ramener Julian Nagelsmann à temps pour gérer le match.

Les choses s’annoncent à nouveau bonnes pour le Bayern Munich, même si Gladbach a montré au monde qu’il était possible de vaincre le grand mastodonte rouge de Bavière. Benfica ne tombera pas facilement cependant, et le Bayern Munich sera en mesure de prouver une fois de plus son courage alors que les équipes anglaises s’attendant à la gloire de la Ligue des champions regardent de loin.