Benfica vs Barcelone, Ligue des champions : actualités de l’équipe, aperçu du match

SL Benfica (2e, 1pt) vs FC Barcelone (4e, 0pts)

Compétition/Journée: 2021-22 UEFA Champions League, Groupe E, 2e journée

Outs et doutes de Barcelone: Jordi Alba, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Alejandro Balde, Sergio Agüero (sort)

Benfica Outs & Doutes: Diogo Gonçalves, Nemanja Radonjic (sort)

Date/Heure: mercredi 29 septembre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK & Nigeira), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi)

Lieu: Estádio da Luz, Lisbonne, Portugal

Arbitre: Daniele Orsato (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), BT Sport ESPN (Royaume-Uni), SuperSport (Nigéria), SONY TEN 2 (Inde), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: Paramount+ (États-Unis), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar+ (Espagne), autres

Après une victoire passionnante sur Levante ce week-end, Barcelone revient à l’action pour un match crucial de la Ligue des champions alors qu’il se rend à Lisbonne pour affronter Benfica à l’Estádio da Luz.

La dernière fois que le Barça a disputé un match de Ligue des champions à l’Estádio da Luz, il a perdu 8-2 contre le Bayern Munich. Ils ont de nouveau perdu contre le Bayern au Camp Nou il y a deux semaines, donc le premier retour au stade de leur pire défaite de leur histoire vient avec la pression de gagner pour récolter leurs premiers points en phase de groupes.

Le Bayern s’enfuira sans aucun doute avec le groupe, et avec le Dynamo Kiev prêt à affronter le Barça deux fois de suite dans ce groupe, une victoire contre Benfica serait cruciale pour les Blaugrana s’ils veulent terminer deuxième. Les Portugais seront la principale compétition du Barça pour cette place, et les battre à leur place serait un gros coup de pouce pour la confiance et ferait des Catalans les favoris pour sortir du groupe derrière les champions d’Allemagne.

Mais ce ne sera pas facile. Jorge Jesus est un très bon entraîneur et ses équipes sont connues pour leur style agressif et intense, et le Barça n’a pas eu beaucoup de succès contre ce type d’équipes sous Ronald Koeman. La victoire contre Levante était encourageante mais les adversaires de dimanche ne se sont pas beaucoup battus, donc Benfica sera un bien meilleur indicateur pour voir si le Barça est vraiment sur la bonne voie.

Frenkie De Jong et Pedri sont de retour pour celui-ci, ce qui est une très bonne nouvelle, et si le milieu de terrain peut à nouveau dominer comme il l’a fait ce week-end, le Barça est plus que capable de mener un match difficile à l’extérieur et de quitter le Portugal avec une victoire.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-2-3-1): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest ; F. De Jong, Busquets ; Gavi, Coutinho, Memphis ; L. De Jong

Benfica (3-4-3): Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen ; Lazaro, Weigl, João Mário, Grimaldo ; Rafa Silva, Yaremchuk, Núñez

PRÉDICTION

Je ne sais pas comment vous sentir à propos de celui-ci. La victoire contre Levante était excellente mais l’incohérence est la marque de l’équipe de Koeman, et Benfica est assez bon pour rendre la tâche très difficile au Barça. Mais je serai toujours optimiste : 2-1 pour les bons.