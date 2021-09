Benfica vs Barcelone, Ligue des Champions : Score final 3-0, le Barça largement dominé sur la route

Barcelone a poursuivi son terrible début de saison européenne avec une défaite 3-0 contre Benfica à l’Estádio da Luz lors du deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Blaugrana ont concédé tôt et ont semblé terribles pendant la majeure partie de la nuit, et l’équipe locale a ajouté deux buts en seconde période pour détruire définitivement le Barça.

PREMIÈRE MOITIÉ

La première mi-temps a mal commencé pour le Barça alors que Pedri a perdu un ballon au milieu de terrain contre Julian Weigl, qui l’a lancé au-dessus de la défense pour que Darwin Núñez le poursuive et le jeune uruguayen a affronté Eric García et a tiré dans le coin inférieur pour donner l’avantage à Benfica. après seulement 150 secondes.

Le Barça a bien réagi en passant derrière et a créé une occasion en or lorsque Pedri a trouvé Frenkie De Jong tout seul à l’intérieur de la surface et le Néerlandais a préparé Luuk De Jong pour un tap-in facile, mais l’attaquant a raté le ballon d’une manière ou d’une autre et a permis à Lucas Veríssimo de dégager. éloigner le danger.

Après cette occasion, le Barça ne pouvait plus menacer la défense de Benfica et Ronald Koeman a décidé de faire un changement, faisant sortir Gavi du banc après seulement 32 minutes pour remplacer Gerard Piqué. Le remplacement semblait offensif mais le Barça reste dans une formation défensive 3-5-2 avec Frenkie à l’arrière, et les Blaugrana ont eu du mal jusqu’à la fin de la mi-temps.

À la mi-temps, le Barça perdait et ne jouait pas bien du tout, et avait besoin de beaucoup d’amélioration pour obtenir un résultat en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a été un désastre absolu: le Barça a complètement implosé et n’a pu créer aucun danger, tandis que Benfica a eu chance après chance sur le compteur. Les Blaugrana ont perdu des balles faciles au milieu de terrain et ont laissé des hectares d’espace derrière, et ils ont continué à être punis.

C’est d’abord Rafa Silva qui a trouvé le fond des filets après qu’un tir de João Mário a été sauvé par Marc-André ter Stegen, puis Sergiño Dest a été appelé pour une main à l’intérieur de la surface et Darwin Núñez a marqué son deuxième de la soirée pour le faire 3-0. Eric García a été expulsé pour deux cartons jaunes et le coup de sifflet final a mis fin à une autre nuit abyssale pour les Catalans.

L’ère Ronald Koeman doit prendre fin. C’est trop douloureux. Ce club est cassé.

Benfica: Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Lazaro (Gilberto 45′), Weigl, Mário, Grimaldo (Almeida 76′); Rafa Silva (Pizzi 86′) ; Yaremchuk (Taarabt 76′), Núñez (Ramos 86′)

Buts : Nûñez (3′, stylo 79′), Rafa Silva (69′)

Barcelone: Ter Stegen; García, Piqué (Gavi 33′), Araujo; Roberto (Mingueza 89′), F. De Jong, Busquets (Nico 68′), Pedri (Coutinho 68′), Dest; L. De Jong (Fati 68′), Memphis

Objectifs : Aucun

Carton rouge : García (87′)