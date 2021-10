Benfica vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, urgence à l’arrière gauche, et plus encore !

Le Bayer Leverkusen était 2e de la Bundesliga lorsque le Bayern Munich leur a rendu visite. Ils se sont fait écraser 5-1. Maintenant, Benfica est 2e de son groupe de Ligue des champions avec le Bayern prêt à lui rendre visite. Une autre victoire massive est-elle sur les cartes?

Eh bien, probablement pas. Julian Nagelsmann a quelques absences clés à venir dans ce match, et elles pourraient finir par être assez pertinentes. Si le Bayern ne parvient pas à gagner, le groupe pourrait se retrouver avec un résultat fascinant – celui qui place potentiellement le Bayern à la 2e place et pousse Barcelone en Ligue Europa. Espérons que cela n’en arrive pas là, cependant. Ce n’est pas agréable d’être deuxième.

Nouvelles de l’équipe

La mauvaise nouvelle est qu’Alphonso Davies (ischio-jambiers) et Leon Goretzka (rhume) sont absents pour celui-ci. Les deux joueurs ont commencé presque tous les matchs sous Nagelsmann, l’entraîneur devra donc trouver des solutions rapides pour faire face à leur absence. Au moins, Lucas Hernandez est toujours disponible pour être sélectionné, mais cela pourrait ne pas être le cas plus longtemps, selon la façon dont les tribunaux espagnols statuent.

Discutons de la programmation. Robert Lewandowski et Thomas Muller ont tous deux été retirés du match de Leverkusen pour être en forme pour demain, ils vont donc certainement commencer. Les rejoindront probablement Serge Gnabry et Leroy Sane sur les ailes, tous deux dans une forme incroyable en ce moment. Ne vous attendez pas à ce qu’ils jouent le 90 complet, cependant. Nagelsmann a ses remplaçants pour ça.

Au milieu de terrain, pour une fois, on peut s’attendre à un appariement différent. Marcel Sabitzer est sur le point de commencer son tout premier match au milieu du Bayern Munich, aux côtés de Joshua Kimmich en l’absence de Goretzka. Sabitzer s’est lentement intégré à l’équipe au cours de plusieurs semaines maintenant, et ce sera notre première chance de voir comment l’Autrichien s’en sort depuis le coup d’envoi. On croise les doigts pour un bon match.

En défense, avec Phonzie absent, Lucas Hernandez devra se déplacer vers l’arrière gauche et faire déplacer toute la ligne de fond d’un espace. Niklas Sule et Dayot Upamecano peuvent se débrouiller en défense centrale, tandis que Benjamin Pavard fera probablement son retour dans le onze de départ à l’arrière droit. D’autres options pour Nagelsmann incluent des joueurs plus jeunes comme Omar Richards et Josip Stanisic, mais ils seront probablement relégués à des apparitions en camée uniquement. Manuel Neuer, comme toujours, jouera dans le but.

Ceci étant dit, voici à quoi devrait ressembler la programmation :

Autres options:

Jamal Musiala ou Kingsley Coman pour l’un des ailiers. Josip Stanisic à l’arrière droit à la place de Pavard. Marc Roca fait partie de l’équipe pour une fois. Nouveau concept, je sais.