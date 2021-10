Benfica vs Bayern Munich: couverture complète de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021

Le Bayern Munich a pris l’habitude de transformer les gros matchs en non-concours décevants au cours des derniers mois. Dortmund, Barcelone, Leipzig et Leverkusen ont tous été joués en dehors du terrain alors qu’ils devaient se battre. Maintenant, Benfica est la dernière équipe sur le billot. L’histoire continuera-t-elle à se répéter ? Peut être pas.

Sans Alphonso Davies et Leon Goretzka, Julian Nagelsmann devra gagner un match sans une paire de joueurs sur lesquels il s’est beaucoup appuyé dans cette campagne. La Ligue des champions est une maîtresse dure, et les équipes portugaises sont toujours difficiles à battre dans les matchs à l’extérieur. Cela pourrait-il devenir le premier avant-goût de la défaite de l’UCL pour Nagelsmann?

