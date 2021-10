Benfica vs Bayern Munich: diffusion en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

Après avoir remporté la Ligue des champions ici il y a un an, le Bayern Munich revient une fois de plus sur les terrains de chasse familiers de l’Estadio da Lux. Cette fois, les hôtes sont à la maison et prêts à jouer – le SL Benfica cherchera les trois points.

Julian Nagelsmann doit gagner ce match sans deux joueurs clés. Alphonso Davies, qui a été l’homme vedette de l’entraîneur tout au long de la saison, manque celui-ci en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il devra probablement être remplacé par Lucas Hernandez. Pendant ce temps, Leon Goretzka est susceptible d’être absent en raison d’un rhume, ce qui donne à Marcel Sabitzer une chance de montrer de quoi il est capable dans un match de 90 minutes.

Pour Nagelsmann, ce sera un test de sa capacité à s’adapter à des circonstances de merde. Benfica n’est pas un jeu d’enfant – c’est une équipe légitimement bonne. Les battre à l’extérieur sans deux joueurs clés est un énorme défi pour tout manager. Peut-il être à la hauteur de la tâche ?

C’est l’heure du Bayern.

Informations sur le match

Emplacement: Estadio da Luz, Lisbonne, Portugal

Temps: 21h00 heure locale, 15h00 HNE

Télévision/diffusion : Paramount+, Trouvez votre pays

