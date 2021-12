Bengale : 3 morts, 44 blessés dans l’incendie de la raffinerie d’IOC à Haldia

Le CIO, dans un communiqué, a déclaré que l’incident s’était produit dans une unité de la raffinerie lors de travaux liés à l’arrêt.



Trois personnes ont été tuées et 44 autres ont été blessées dans un incendie qui s’est déclaré mardi après-midi dans la raffinerie de Haldia de l’Indian Oil Corporation, dans le district de Purba Medinipur, au Bengale occidental, a annoncé la police.

Le CIO, dans un communiqué, a déclaré que l’incident s’était produit dans une unité de la raffinerie lors de travaux liés à l’arrêt.

« La cause principale semble être un incendie soudain entraînant des brûlures à 44 personnes et 3 personnes ont malheureusement succombé à leurs blessures », a-t-il déclaré.

L’incendie a été éteint et la situation est sous contrôle, a indiqué le CIO.

Sur les 44 blessés, 37 sont transférés vers un hôpital de Calcutta, a déclaré à PTI un officier supérieur de la police du district de Purba Medinipur.

L’état de sept d’entre eux serait critique, a-t-il ajouté.

