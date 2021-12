Bengale en 2021: la magie de Mamata prévaut alors que le BJP mord la poussière

Banerjee, le pétrel orageux de la politique du Bengale occidental, a conduit son TMC à des victoires catégoriques dans toutes les élections malgré sa perte personnelle à Nandigram, le théâtre d’un mouvement anti-acquisition de terres il y a des années qui l’avait catapultée au pouvoir en 2011.

Le cri de guerre de Mamata Banerjee « Khela Hobe » (le jeu aura lieu) était emblématique de l’hostilité et de la confrontation qui attendaient le Bengale occidental en 2021 au milieu d’une pandémie qui fait rage et de troubles politiques, alors qu’une série d’élections âprement disputées a laissé l’État à cran pour majeure partie de l’année.

Banerjee, le pétrel orageux de la politique du Bengale occidental, a conduit son TMC à des victoires catégoriques dans toutes les élections malgré sa perte personnelle à Nandigram, le théâtre d’un mouvement anti-acquisition de terres il y a des années qui l’avait catapultée au pouvoir en 2011.

Une décennie après avoir écrit l’histoire en battant le gouvernement communiste démocratiquement élu le plus ancien au monde, Banerjee est devenue le leader de l’opposition le plus redoutable alors qu’elle revenait au pouvoir pour un troisième mandat consécutif, battant le BJP aux élections législatives. Les points chauds au Bengale étaient un de trop, alors que la violence politique a secoué l’État et que les allégations de fraude électorale ont volé en flèche. Le CBI et une équipe d’enquête spéciale (SIT) de la police du Bengale occidental enquêtent sur les cas de violence post-rassemblement qui ont fait des dizaines de morts et de blessés, et réduit en cendres des maisons et d’autres biens.

Le BJP, qui s’est imposé comme le principal parti d’opposition après les derniers sondages de Lok Sabha, a poussé ses principaux dirigeants à tout faire avec son cri de ralliement « Hindutva », pour découvrir qu’il n’y avait pas trop de preneurs pour son récit. Le TMC a invoqué la « fierté du Bengale » pour mater le parti du safran et remporter 213 sièges dans la Chambre des 294 membres, laissant 77 pour le BJP et un chacun pour un candidat indépendant et un candidat de l’ISF.

Lors de l’élection de l’assemblée « Do-or-die », le Front de gauche, qui avait dirigé le Bengale d’une main de fer pendant 34 ans, s’est retrouvé les mains vides. Le Congrès, lui aussi, a été poussé à la marge, faute d’ouvrir son compte.

Alors que Banerjee a détruit tous les rêves que le BJP avait de gouverner le Bengale occidental, sa défaite à Nandigram contre le nouveau leader du BJP Suvendu Adhikari, un confident devenu bête noire, a été un énorme embarras. Elle, cependant, est sortie victorieuse de son propre territoire, Bhabanipur, dans un sondage par une marge record.

Fraîchement sortie de l’impressionnante victoire, la fougueuse patronne de TMC, qui avait qualifié les dirigeants du BJP de Delhi de « étrangers » lors de sa campagne électorale, n’a pas perdu de temps à essayer de déployer ses ailes au-delà du ciel du Bengale, avec un œil sur sa prochaine cible – le général 2024 élection. Le TMC a fait une incursion dans Tripura lors des élections des corps civiques. Il a gagné peu en termes de sièges mais a réussi à se positionner fermement comme un parti d’opposition majeur dans l’État dirigé par le BJP.

À Meghalaya, où il était difficile de compter, son parti a réussi une sorte de coup d’État alors que 12 des 17 députés du Congrès ont déserté le navire et ont rejoint le TMC, faisant du parti au pouvoir du Bengale occidental la principale opposition dans l’État du nord-est. en un clin d’œil. À Goa, où les élections sont prévues au début de l’année prochaine, le TMC a décidé de contester les 40 sièges et a remporté le prix de l’ancien ministre en chef du Congrès, Luizinho Faleiro, à l’approche des urnes.

La confrontation entre le BJP et le TMC au Bengale s’est poursuivie tout au long de l’année. Moins d’une semaine après la prestation de serment du nouveau gouvernement, la CBI a arrêté deux ministres, un député du TMC et un ancien chef de parti dans l’affaire de l’opération d’infiltration de Narada, provoquant des accusations selon lesquelles le gouvernement de Narendra Modi aurait utilisé des agences centrales pour régler des comptes politiques.

Une Banerjee combative a conduit des centaines de ses partisans dans une dharna devant le bureau du CBI à Kolkata, exigeant la libération inconditionnelle des personnes arrêtées. Le tribunal leur a ensuite accordé une libération sous caution. Les ambitions nationales de Banerjee ont entravé les liens de TMC avec le Congrès, car elle tenait le grand vieux parti responsable de la montée du BJP à travers le pays.

La guerre des mots s’est intensifiée entre les deux partis, le TMC affirmant qu’il était désormais le « vrai Congrès » et le chef du Congrès du Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury ripostant, qualifiant Banerjee de « cheval de Troie du BJP ». COVID-19 a tenu l’État dans une étau avec plus de 16 personnes ayant été infectées par le virus mortel le 28 décembre. Au total, 19 733 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie. Alors que le Bengale occidental luttait contre la contagion, le TMC a blâmé la décision de la Commission électorale d’organiser des scrutins échelonnés en huit phases pour l’augmentation des cas de COVID. La nature a déclenché sa fureur lorsque le cyclone Yaas a secoué l’État, laissant une traînée de mort et de destruction.

L’acrimonie entre le gouvernement de l’État et le Centre a atteint un nouveau creux, lorsque Banerjee a sauté une réunion d’examen sur le cyclone Yaas présidée par le Premier ministre Narendra Modi tout en s’insurgeant contre la présence de Suvendu Adhikari, le chef de l’opposition. Peu de temps après, l’Union le gouvernement a ordonné le rappel du secrétaire en chef Alapan Bandopadhyay à Delhi.

Le gouvernement de l’État a cependant refusé de libérer Bandopadhyay, qui a par la suite pris sa retraite et a été nommé conseiller en chef de Banerjee pour un mandat de trois ans. . Le vice-président national du parti et député Mukul Roy a été le premier à démissionner en juin pour revenir au TMC. Quatre autres députés du BJP ont emboîté le pas. L’ancien ministre central et député Babul Supriyo, limogé lors du remaniement de juillet, est lui aussi passé au TMC en septembre.

En proie à des luttes intestines, le BJP a apporté des changements dans l’organisation, remplaçant son double président de l’État Dilip Ghosh par le député du nord du Bengale Sukanta Majumdar et supprimant plusieurs membres de la vieille garde de comités importants.

Le succès du TMC à la campagne électorale s’est poursuivi dans la seconde moitié de l’année alors que le parti a enregistré une victoire écrasante dans les sondages civiques de Calcutta, remportant 134 des 144 quartiers. Durga puja.

Alors qu’une autre année mouvementée touchait à sa fin, le refus du ministère de l’Intérieur de l’Union de renouveler la licence FRCA (Foreign Contribution Regulation Act) des Missionnaires de la Charité – l’organisation basée à Calcutta et fondée par Mère Teresa – est devenu un sujet de discussion. Les partis d’opposition ont critiqué le Centre. sur sa décision, tandis que les responsables de l’organisation caritative ont déclaré que des efforts pour résoudre l’affaire étaient en cours.

