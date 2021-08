Bengale occidental : Biswajit Das évite la robe safran ; troisième député du BJP à retourner à Trinamool

in

S’adressant aux médias après avoir rejoint le TMC, Das (deuxième à partir de la droite) a déclaré qu’il ne s’était jamais senti à l’aise au BJP et qu’il voulait revenir il y a longtemps.

Le retour de Mukul Roy au TMC semble avoir ouvert les vannes pour le retour des législateurs qui avaient quitté le navire et rejoint le BJP avant les élections législatives au Bengale occidental. Quatre mois depuis l’annonce des élections à l’assemblée du Bengale occidental, où le Trinamool au pouvoir a déjoué la tentative du BJP de prendre le pouvoir dans l’État et trois des transfuges de TMC qui ont remporté les urnes sur un ticket du BJP sont retournés dans leur parti parent.

MLA BJP de Bagda, Biswajit Das est le dernier à rejoindre le TMC. Avec cela, il est devenu le troisième législateur du parti safran à le faire. Das, deux fois député du TMC, était passé au BJP en 2019. Il a remporté la circonscription de Bagda sur un ticket BJP dans les sondages de l’assemblée de cette année et a maintenant sauté à nouveau le navire.

S’adressant aux médias après avoir rejoint le TMC, Das a déclaré qu’il ne s’était jamais senti à l’aise au BJP et qu’il voulait revenir il y a longtemps. “Le BJP n’a rien fait pour le Bengale”, a-t-il affirmé.

Hier, un autre renégat du TMC, Tanmoy Ghosh, qui a gagné sur un ticket BJP de la circonscription de Bishnupur, est revenu au TMC. Ghosh avait rejoint le BJP juste avant les élections à l’assemblée du Bengale.

Le plus gros revers du BJP a été le retour de Mukul Roy au TMC quatre ans après avoir quitté le parti de Mamata Banerjee. Le député du BJP, puis vice-président national du parti, Mukul Roy, avait rejoint le TMC en juin de cette année. Roy avait alors déclaré que de nombreux autres députés du BJP rejoindraient le TMC dans les prochains jours.

Le BJP avait remporté 77 sièges dans les sondages du Bengale tandis que le TMC en avait remporté 213. Deux des députés du BJP qui étaient également députés avaient démissionné de l’assemblée, réduisant le décompte du BJP à 75. Maintenant, avec trois députés qui ont quitté le parti, le décompte du parti à l’assemblée a encore diminué à 72. Les scrutins ont eu lieu pour 292 sièges sur les 294 puisque deux candidats sont morts pendant l’élection.

