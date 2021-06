Bengale occidental : l’équipe de la NHRC qui enquête sur les violences post-électorales fait face à des attaques de foules

in

Atif Rasheed, vice-président de la Commission nationale pour les minorités, qui accompagnait l’équipe de la NHRC, a affirmé qu’une foule avait tenté de les frapper et de les poursuivre.

Une équipe de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) enquêtant sur les incidents de violence post-électorale au Bengale occidental sur ordre de la Haute Cour de Calcutta aurait fait l’objet de chahut et aurait été menacée de violence à Jadavpur hier. Atif Rasheed, vice-président de la Commission nationale pour les minorités, qui accompagnait l’équipe de la NHRC, a affirmé qu’une foule avait tenté de les frapper et de les poursuivre, et que les policiers présents avec eux n’avaient fourni aucune aide.

Le DCP de Jadavpur, Rashid Munir Khan, a déclaré qu’aucune plainte n’avait été déposée auprès de la police. L’équipe enregistrait des vidéos de certaines maisons qui auraient été endommagées lors des violences post-électorales. Ils étaient entourés d’environ 20 à 25 personnes, dont des hommes et des femmes, lors de leur visite.

« Après l’ordonnance de la Haute Cour, aujourd’hui, lorsque je suis arrivé à Jadavpur en tant que membre de l’équipe d’enquête sur les violences post-électorales, j’ai trouvé plus de 40 maisons brisées et incendiées et il n’y avait aucune trace de ses occupants. Certains hommes de main locaux nous ont attaqués et ne nous ont pas permis de travailler ont également essayé de lancer des pierres », a déclaré Rasheed.

कोर्ट के आदेश के बाद पोस्ट पोल वॉइलेन्स की जाँच कर रही टीम क्व सदस्य के नाते आज जब मैं जाधवपुर पहुंचा तो मैंने 40 से ज़्यादा घर टूटे हुए व जले हुए पाए और उसके रहने वालों का कोई अता पता नहीं था कुछ गुंडों ने ने घेराव किया हमें काम नहीं करने दिया पथराव की भी कोशिश pic.twitter.com/kogy4GB3DI – Atif Rasheed (@AtifBjp) 29 juin 2021

Dans un autre tweet, il a partagé une vidéo affirmant que des émeutiers maltraitaient le personnel du CISF. « Regardez cette vidéo : comment les émeutiers battent les jawans du CISF à Jadavpur, dans l’ouest du Bengale. Quand ils ont tant de courage pour s’approcher de moi en présence des jawans du CISF, alors qu’est-ce qu’ils auraient fait à l’homme ordinaire dont le seul défaut était d’avoir voté selon leur volonté », a déclaré Rasheed.

वीडियो को देखिये कैसे वेस्ट बंगाल के जाधवपुर में दंगाई CISF के जवानों के साथ भी मार पीट कर रहें हैँ मुझ तक पहुँचने के लिए CISF के जवानों की मौजूदगी में इनकी इतनी हिम्मत तो आम आदमी जिसका क़ुसूर सिर्फ इतना था की apni रखा होगा ! pic.twitter.com/9zvnHLMSCe – Atif Rasheed (@AtifBjp) 29 juin 2021

Selon les rapports, il y a eu une altercation verbale entre l’équipe et certaines personnes.

D’un autre côté, la députée de Jadavpur, Debabrata Mazumdar, du Congrès de Trinamool, a affirmé que certains travailleurs du BJP accompagnaient l’équipe de la NHRC et qu’ils provoquaient les gens.

Le député BJP de Nandigram et chef de l’opposition à l’Assemblée de l’État, Suvendu Adhikari, a déclaré dans un tweet que l’incident montrait que la démocratie était en train de s’effondrer au Bengale. « Une enquête dirigée par la Cour et menée par l’équipe de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) a été attaquée à Jadavpur. La démocratie va en ruines au Bengale. L’appareil d’État est déterminé à établir la dictature en BM », a déclaré Adhikari.

Le député du BJP Babul Supriyo a déclaré: «Un jour après que @MamataOfficial a affirmé qu’il n’y avait eu aucune violence post-électorale au Bengale, des représentants de la NHRC ont été attaqués par une foule dans la région du KPC, alors qu’ils enquêtaient sur les instructions du HC. les gens ordinaires du Bengale sont, sous le règne de TMC.

Un jour après que @MamataOfficial a affirmé qu’il n’y avait eu aucune violence post-électorale au Bengale, des représentants de la NHRC ont été attaqués par une foule dans la région du KPC, alors qu’ils enquêtaient sur les directions du HC. Le règne de TMC .. @narendramodi pic.twitter.com/cwgwwmRnwI – Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) 29 juin 2021

Hier, le président du BJP, JP Nadda, a également critiqué le gouvernement du Bengale occidental pour les incidents de violence post-électorale et a déclaré que le BJP combattrait démocratiquement le TMC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.