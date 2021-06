Bengale occidental: les résultats du TET devraient être déclarés avant Durga Puja, révèle un officiel

Quelque 2,5 lakh candidats se sont assis pour le TET qui s’est tenu en janvier 2021 (Photo d’archive: IE)

Bengale-Occidental: Les résultats du test d’éligibilité des enseignants (TET) seront déclarés devant Durga Puja en octobre de cette année, a annoncé mardi le président du Conseil de l’enseignement primaire du Bengale occidental, Manik Bhattacharya. Quelque 2,5 lakh candidats se sont assis pour le TET qui s’est tenu en janvier 2021; avant le déclenchement de la deuxième vague de la pandémie, a déclaré Bhattacharya lors de la conférence de presse. Afin d’assurer une transparence totale dans le processus d’évaluation de la liste de mérite des candidats, les réponses seront publiées sur le net avant la publication des résultats, a-t-il ajouté. Le conseil des candidats TET 2014 sera repris à partir de mardi prochain. Il a été bloqué pendant toutes ces années à cause d’une bagarre juridique. Un nombre total de 10 500 candidats bénéficieraient de conseils pour le recrutement au niveau primaire, a ajouté Bhattacharya.

Le processus visant à pourvoir au moins 14 000 postes vacants dans le niveau primaire supérieur (classes 5-8) et 10 500 dans le niveau primaire (classes 1-4) sera achevé avant Durga Puja en octobre, a annoncé plus tôt le ministre en chef Mamata Banerjee. Le gouvernement du Bengale occidental nommera plus de 32 000 enseignants pour les niveaux primaire supérieur et primaire d’ici mars de l’année prochaine. Environ 7 500 postes supplémentaires pour les enseignants du primaire seront pourvus d’ici mars 2022, a ajouté le ministre en chef.

Les nominations se feront sur la base de la liste de mérite et aucun lobbying ne sera nécessaire, a-t-elle encore précisé.

Le test d’éligibilité des enseignants pour le recrutement des enseignants dans les écoles primaires supérieures a eu lieu en août 2015. Les résultats ont été annoncés en septembre 2016. Les résultats de l’entretien ont été déclarés en août 2019.

Le 3 juin 2021, le ministre de l’Éducation de l’Union, Ramesh Pokhriyal, a annoncé que la validité des certificats d’admissibilité au test d’admissibilité des enseignants (TET) serait prolongée à vie de sept ans. Une déclaration officielle concernant la décision a été publiée par le ministre sur son compte Twitter officiel. Pokhriyal a écrit que la période de validité a été prolongée à vie avec effet rétroactif à partir de 2011. La décision d’augmenter la validité des certificats de qualification TET signifiera une étape positive dans l’augmentation des opportunités d’emploi pour les candidats appropriés qui aspirent à être enseignant.

