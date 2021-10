Bengale occidental, Odisha Bypoll Résultats : Décompte des voix à Samserganj, Jangipur, Pipili demain ; TMC les yeux plein les yeux

in

Résultats des élections partielles au Bengale occidental, à Odisha : Le dépouillement commencera à 8 heures du matin et les tendances initiales devraient se manifester au cours de la première heure elle-même.

Le dépouillement des votes pour les élections partielles dans deux sièges du Bengale occidental, Samserganj et Jangipur, et le Pipili d’Odisha se fera le 3 octobre, avec Bhabanipur, d’où Mamata Banerjee se présente pour continuer en tant que ministre en chef. Le décompte commencera à 8 heures du matin et les tendances initiales devraient se manifester au cours de la première heure elle-même.

Le 30 septembre, Samserganj a enregistré 78,60 % de participation électorale, tandis que Jangipur 76,12 % jusqu’à 17 heures, selon les données de la commission électorale. Le vote a été en grande partie pacifique et aucun incident majeur de violence ou de malversation électorale n’a été signalé, ont déclaré des responsables de la CE.

Les scrutins à Samserganj et Jangipur ont été annulés lors des élections d’État de mars-avril après la mort de deux candidats. Alors que le candidat du Congrès de Samserganj, Rezaul Haque, est décédé le 15 avril, le candidat du Parti socialiste révolutionnaire (RSP) de Jangipur, Pradip Nandi, est décédé le lendemain.

L’élection de Jangipur verra un affrontement à trois entre le candidat du TMC et l’ancien ministre d’État Jakir Hossain, qui avait le siège en 2016, Sujit Das du BJP et Alam Mian du RSP. Le RSP est membre du Front de gauche. Lors des élections de mars-avril, le parti au pouvoir n’a pas présenté Hossain car il se remettait encore des blessures graves qu’il avait subies lors de l’explosion d’une bombe à la gare de Nimtita à Murshidabad le 17 février.

Traditionnellement, Jangipur a été un bastion du Congrès, le grand vieux parti ayant remporté le siège 11 fois à ce jour. Cependant, cette fois, le parti, qui s’est présenté aux urnes en début d’année en coalition avec le Front de gauche, a laissé le soin au RSP.

Le scrutin annexe à Pipili devait d’abord se tenir le 17 avril, mais il a été annulé après la mort du candidat du Congrès Ajit Mangaraj de COVID-19 le 14 avril. Il était alors prévu pour le 13 mai, mais a été reporté en raison d’un festival. L’élection partielle a ensuite été reportée au 16 mai. Cependant, une fois de plus, elle a été reportée à la suite de la deuxième vague de la pandémie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.